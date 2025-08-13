Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Иностранные инвесторы за январь - июнь 2025 года вложили в экономику Беларуси 4,2 млрд долларов

Иностранные инвесторы за январь - июнь 2025 года вложили в реальный сектор экономики Беларуси 4,2 млрд долларов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный статистический комитет.

Поступление прямых иностранных инвестиций составило 3,2 млрд долларов, или 75,3 % от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь - июнь 2025 года организациями республики направлено за рубеж инвестиций на сумму 2,5 млрд долларов. На долю прямых инвестиций приходилось 74,9 % всех направленных за рубеж инвестиций.

