Иностранные инвесторы за январь - июнь 2025 года вложили в экономику Беларуси 4,2 млрд долларов

Иностранные инвесторы за январь - июнь 2025 года вложили в реальный сектор экономики Беларуси 4,2 млрд долларов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный статистический комитет.

Поступление прямых иностранных инвестиций составило 3,2 млрд долларов, или 75,3 % от всех поступивших иностранных инвестиций.