Иностранные инвесторы за январь - июнь 2025 года вложили в экономику Беларуси 4,2 млрд долларов
Автор:Редакция news.by
Иностранные инвесторы за январь - июнь 2025 года вложили в реальный сектор экономики Беларуси 4,2 млрд долларов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный статистический комитет.
Поступление прямых иностранных инвестиций составило 3,2 млрд долларов, или 75,3 % от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь - июнь 2025 года организациями республики направлено за рубеж инвестиций на сумму 2,5 млрд долларов. На долю прямых инвестиций приходилось 74,9 % всех направленных за рубеж инвестиций.