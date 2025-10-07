Исторический рекорд - цена золота впервые превысила 4 тыс. долларов за унцию news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b20fe9e6-9926-4c5d-bc75-3f0c08e04310/conversions/205cd27c-4237-46b2-af16-00e88706defc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b20fe9e6-9926-4c5d-bc75-3f0c08e04310/conversions/205cd27c-4237-46b2-af16-00e88706defc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b20fe9e6-9926-4c5d-bc75-3f0c08e04310/conversions/205cd27c-4237-46b2-af16-00e88706defc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b20fe9e6-9926-4c5d-bc75-3f0c08e04310/conversions/205cd27c-4237-46b2-af16-00e88706defc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мировые цены на золото впервые в истории достигли рекордного уровня, превысив 4 тыс. долларов за тройскую унцию. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные американской биржи Comex.

В ходе торгов сегодня декабрьские фьючерсы на золото продемонстрировали рост на 0,6 %, достигнув отметки 4000,1 долларов за унцию. Таким образом, был обновлен предыдущий исторический максимум.

Эксперты связывают рекордный рост котировок с несколькими факторами. Ключевым из них стала приостановка работы правительства США (шатдаун) впервые почти за семь лет. С 1 октября в США официально наступил шатдаун после того, как Конгресс не смог утвердить бюджет на новый финансовый год. В результате чего федеральные учреждения приостановили расходование средств, а миллионы госслужащих были отправлены в неоплачиваемые отпуска.