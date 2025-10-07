3.68 BYN
Исторический рекорд - цена золота впервые превысила 4 тыс. долларов за унцию
Мировые цены на золото впервые в истории достигли рекордного уровня, превысив 4 тыс. долларов за тройскую унцию. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные американской биржи Comex.
В ходе торгов сегодня декабрьские фьючерсы на золото продемонстрировали рост на 0,6 %, достигнув отметки 4000,1 долларов за унцию. Таким образом, был обновлен предыдущий исторический максимум.
Эксперты связывают рекордный рост котировок с несколькими факторами. Ключевым из них стала приостановка работы правительства США (шатдаун) впервые почти за семь лет. С 1 октября в США официально наступил шатдаун после того, как Конгресс не смог утвердить бюджет на новый финансовый год. В результате чего федеральные учреждения приостановили расходование средств, а миллионы госслужащих были отправлены в неоплачиваемые отпуска.
Росту цен на золото также способствуют политические кризисы во Франции и Японии, которые усиливают опасения по поводу фискальной политики и способствуют росту цен на золото, пишет Bloomberg.