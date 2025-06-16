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IV Евразийский экономический форум: о чем будут говорить эксперты в Минске 26-27 июня
Автор:Редакция news.by
С 26 по 27 июня в Минском международном выставочном центре состоится главное деловое событие Евразийского экономического союза - Евразийский экономический форум.
Главная тема нынешнего форума - "Стратегия евразийской интеграции: итоги и перспективы".
Евразийский экономический форум - это:
• диалог представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества;
• обмен опытом и лучшими практиками в области экономики и технологий.
"Евразийский экономический форум - 2025" - это платформа для обсуждения идей, стратегий и построения новых партнерств для устойчивого развития стран евразийской пятерки.