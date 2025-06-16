IV Евразийский экономический форум: о чем будут говорить эксперты в Минске 26-27 июня

С 26 по 27 июня в Минском международном выставочном центре состоится главное деловое событие Евразийского экономического союза - Евразийский экономический форум.

Главная тема нынешнего форума - "Стратегия евразийской интеграции: итоги и перспективы".

Евразийский экономический форум - это:

• диалог представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества;

• обмен опытом и лучшими практиками в области экономики и технологий.