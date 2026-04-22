Из-за кризиса в Ормузском проливе мир может столкнуться с нехваткой гелия для микрочипов

Пока мир следит за военными сводками с Ближнего Востока, тихо разворачивается другой кризис в тысячах километрах от линии фронта. Танкеры с гелием не выходят из Ормузского пролива, тайваньские заводы микрочипов считают потери. Кто заполнит вакуум и при чем здесь Армения? Почему производство микрочипов зависит от одного пролива и как США уже готовят запасной аэродром в Закавказье?

Представьте: вы печете хлеб, все готово - мука, вода, дрожжи. Но кто-то заблокировал дверь в кладовую с солью, а без соли хлеб не получится. Именно в такой ситуации сегодня находится мировая индустрия микрочипов. Роль "соли" играет гелий.

На тайваньских заводах TSMC - крупнейшего производителя полупроводников в мире - гелий используется повсеместно: охлаждение литографических установок, создание инертной среды при травлении кремния, обслуживание квантовых датчиков. Это не вспомогательный газ, а базовое условие работы всей линии. Без гелия завод встает.

Факт Крупнейшие экспортеры гелия - Катар и ОАЭ. Их танкеры выходят в мировой океан через Ормузский пролив - 54 км воды между Ираном и Оманом, через которые проходит около 30 % мирового экспорта этого газа. После обострения ситуации вокруг Ирана судоходство там оказалось под угрозой.

Страховые компании останавливают покрытие. Танкеры разворачиваются. Цены на гелий на спотовом рынке идут вверх.

Тайвань первым ощутил давление. TSMC производит более 90 % самых передовых микрочипов в мире. Именно здесь делают процессоры для iPhone, серверов Microsoft, систем управления автомобилями. Любой сбой в поставках гелия - это не просто проблема одного завода, а цепная реакция по всей глобальной экономике.

Современный автомобиль содержит от 1 до 3 тыс. чипов, банковский терминал - десятки, военный беспилотник - сотни. Дефицит полупроводников 2021-2022 годов обошелся мировой автомобильной промышленности в 210 млрд долларов потерь. Новый кризис рискует оказаться глубже, потому что на этот раз проблема не в логистике, а в сырье.

Вашингтон отреагировал быстро: вице-президент Джей Ди Венс совершил визит в Ереван, и это не случайный выбор. Армения сегодня позиционируется США как технологический хаб в Закавказье. По итогам переговоров прозвучало обещание содействовать открытию регионального центра Nvidia в Ереване. Логика понятна: диверсифицировать производственные и исследовательские мощности подальше от нестабильных морских маршрутов.

Это классическая американская стратегия - создать запасной аэродром до того, как основной выйдет из строя. Армения предлагает политическую лояльность, дешевую электроэнергию от атомной станции в Мецаморе и выгодное географическое положение - вне зоны прямых конфликтов. Для Nvidia, которая разворачивает производство ИИ-ускорителей, это интересный вариант.

Но здесь важно понимать одно: перенести исследовательский центр можно за год, а перенести производство чипов - за 10 лет и триллион долларов. TSMC строит завод в Аризоне с 2021 года, он до сих пор не вышел на проектную мощность. Это означает, что в краткосрочной перспективе замены Тайваню нет. И пока Ормузский пролив остается нестабильным, рынок полупроводников будет жить в условиях хронического стресса.

Кто выигрывает? Производители гелия, у которых есть альтернативные маршруты поставок, - прежде всего Россия, второй по величине экспортер гелия в мире. Выигрывают и те страны, которые заблаговременно создали стратегические запасы газа и вложились в локализацию производства.

Кто проигрывает? Потребители электроники по всему миру и те корпорации, которые делали ставку на единственный маршрут и единственного производителя.

В итоге этот кризис обнажает главную уязвимость глобализированной экономики: когда критически важное сырье, критически важные заводы и критически важные морские пути сосредоточены в одной точке - достаточно одного конфликта, чтобы затронуть каждого: от серверного центра в Сингапуре до банкомата в Европе.