Как аграриям Минщины удалось намолотить более 2 млн т зерна с учетом рапса

Каравай Минской области продолжает расти. Аграрии центрального региона уже намолотили более 2 млн т зерна с учетом рапса. Это лучший результат в Беларуси и весомый вклад в продовольственную безопасность.

По намолоту чемпионами области являются Несвижский, Клецкий и Слуцкий районы. На полях последнего, к слову, собрали рекордный урожай - 200 тыс. т. Хлеборобы-передовики, которые завершили уборку в своих хозяйствах, помогают соседям всем, чтобы собрать каждое зернышко без потерь.

На полях Слуцкого района местным комбайнерам помогают клецкие передовики - аграрии из хозяйства ОАО "Кухчицы". Это механизатор Павел Шутило с личным намолотом в рекордные 8 тыс. т и водитель Андрей Алексейчик, который на слуцких полях свой личный результат по перевозке зерна повысил до 7 тыс. т. За это герои получили заслуженные награды.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64067cf9-3881-44d4-a192-19082917a741/conversions/ba3f2bef-532a-4cea-b1a5-9fcdb0e4e0e9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64067cf9-3881-44d4-a192-19082917a741/conversions/ba3f2bef-532a-4cea-b1a5-9fcdb0e4e0e9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64067cf9-3881-44d4-a192-19082917a741/conversions/ba3f2bef-532a-4cea-b1a5-9fcdb0e4e0e9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64067cf9-3881-44d4-a192-19082917a741/conversions/ba3f2bef-532a-4cea-b1a5-9fcdb0e4e0e9-xl-___webp_1920.webp 1920w

"В нашем хозяйстве я намолотил 6 тыс. т, в соседнем хозяйстве района - 1 тыс. т, дали возможность намолотить и в Слуцке. Спасибо председателю Слуцкого райисполкома, директору этого хозяйства, что получилось. Ведь у них намолотил уже 8 тыс. т зерна", - рассказал механизатор ОАО "Кухчицы" Павел Шутило.

Андрей Алексейчик, водитель ОАО "Кухчицы":

"В своем хозяйстве работали очень хорошо, достойно, поэтому намолотили хороший урожай. Успели вовремя даже до обильных дождей. Когда убрали у себя, приехали в соседний район в помощь. Там тоже была неплохая урожайность. Добились рекордных цифр, но хотим еще чуть больше".

Этот экипаж - легендарный. Шаг за шагом хлеборобы-передовики уверенно набирали новую тысячу тонн на протяжении всей жатвы-2025. Стабильно высокий намолот держится у команды аграриев не первый год, а результат слаженной работы виден не только в показателях, но и в ароматном хлебе на столах белорусов.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2cb3bb2-b143-41e3-9ba1-e0542ef7fc4c/conversions/f6819f84-b548-4d6f-b5da-3143564bee02-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2cb3bb2-b143-41e3-9ba1-e0542ef7fc4c/conversions/f6819f84-b548-4d6f-b5da-3143564bee02-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2cb3bb2-b143-41e3-9ba1-e0542ef7fc4c/conversions/f6819f84-b548-4d6f-b5da-3143564bee02-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2cb3bb2-b143-41e3-9ba1-e0542ef7fc4c/conversions/f6819f84-b548-4d6f-b5da-3143564bee02-xl-___webp_1920.webp 1920w

Председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко подчеркнул, что за высокими урожаями всегда стоит непростой и кропотливый труд. А благодаря специалистам, которые из опыта предыдущих уборочных, посевных кампаний нарабатывали определенный опыт путем проведения экспериментов, внедряли современные технологии, сегодня с гордостью можно говорить, что урожайность зерновых составила на 8 ц выше, чем в 2024 году. Председатель также считает, что аграрии заряжены на результат и понимают, что это далеко не предел.

За каждой цифрой - преданный труд наших аграриев. Они, как никто, знают, что легким хлеб никогда не бывает. Почти 900 экипажей Минской области преодолели рубеж в 1 тыс. т, без малого 270 агротандемов намолотили по 2 тыс. т зерна, 3 тыс. т на счету 30 команд-комбайнеров, красивую планку в 4 тыс. тонн взяли 3 экипажа, а абсолютный личный рекорд с намолотом 8 тыс. т у одного экипажа - наших героев из "Кухчиц". Высокий результат работы в полях показали и механизаторы хозяйства "Гастелловское".

Сергей Шавлюго, механизатор ОАО "Гастелловское":

"Свыше 2 тыс. т намолотил, конечно, радостно на душе. Это вообще гордость комбайнера. Даже когда садишься и видишь на столе кусок хлеба, ты знаешь, что в этом хлебе есть частица твоей работы. И не только у себя, а во всех домах Беларуси".

Сергей Шавлюго news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b311286b-c9a2-4e01-8eff-18f66d4c8194/conversions/67a097dc-78e3-492d-975c-856f13d00ef7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b311286b-c9a2-4e01-8eff-18f66d4c8194/conversions/67a097dc-78e3-492d-975c-856f13d00ef7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b311286b-c9a2-4e01-8eff-18f66d4c8194/conversions/67a097dc-78e3-492d-975c-856f13d00ef7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b311286b-c9a2-4e01-8eff-18f66d4c8194/conversions/67a097dc-78e3-492d-975c-856f13d00ef7-xl-___webp_1920.webp 1920w Сергей Шавлюго

Хлеб в "Гастелловском" уже убрали. Сельхозпредприятие в лидерах региона по урожайности. С 1 га собрали более 100 ц. Сейчас помогают коллегам из Дзержинского района и параллельно занимаются третьим укосом трав на своих полях. Жатва выдалась не простая, но эффективная.