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Как будет дальше развиваться Союзное государство, обсудили на заседании Головченко и Мишустин
Одно из ключевых событий 2024 года для белорусско-российской интеграции - заседание Совета Министров Союзного государства. Оно прошло 5 ноября в Минске. На повестке было 20 вопросов. Каковы итоги заседания?
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Рассмотрен вопрос о придании статуса "Товар Союзного государства" продукции белорусских и российских промышленных предприятий. Экспертам обеих сторон выработать критерии, по которым такая продукция может быть отнесена к товару Союзного государства, определить сферы, где он будет применяться, разработать порядок его признания. Нужно решить ряд вопросов организационного и протокольного характера. Это необходимо для предоставления национального режима для всех товаров, произведенных на территории Союзного государства.
По словам председателя правительства России Михаила Мишустина, отдельное внимание было уделено гуманитарной сфере. Беларусь и Россия переходят к практической реализации стратегии научно-технологического развития Союзного государства, продолжится и создание сетевого университета высоких технологий, который будет ориентирован на подготовку кадров, востребованных белорусско-российскими экономиками.
Определены опорные вузы для этой площадки. Это Казанский федеральный университет и Белорусский государственный технологический университет.
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