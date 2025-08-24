3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
Как сложился картофельный сезон для Беларуси в 2025 году?
У белорусских аграриев по-настоящему горячая пора. Уже намолотили более 8 млн тонн зерна нового урожая. Вместе с тем с полей убирают и второй хлеб - картофель.
Для нашей страны уборка этой культуры - период особенно ответственный и важный. В межсезонье на прилавках магазинов должна быть в наличии своя "бульба", и, что немаловажно, по доступным ценам.
Как сложился картофельный сезон для Беларуси в 2025 году? И что вынесли с уроков весны?
Картошкин труд
Весна с заморозками, а большая часть лета с дождями. Белорусская погода - давно синоним непредсказуемости. Тем не менее наши аграрии ежесезонно доказывают - их профессиональные руки, готовы в любых погодных условиях обеспечить продовольственную безопасность нашей страны.
Ласунак, Королева Анна, Скарб, Манифест, Рубин. В личном хозяйстве Дмитрия Клютчени под национальный продукт отведено 2 гектара земли. В этом году, несмотря на капризы небесной канцелярии, второй хлеб дает 60 центнеров с гектара.
Дмитрий Клютченя, владелец личного подсобного хозяйства:
"Хорошая урожайность, гладкая, хорошая картошка растет. Картошку выращивать тяжело, нелегко. Надо сейчас ее спасать от фитофторы. Вот как была фитофтора, надо было хотя бы 3-4 обработки сделать. Если от фитофторы не обработаешь, она не вырастет".
Опытные агрономы подтверждают: картофель - культура, которая требует особого ухода и строгого соблюдения технологии. В этом сезоне погода заставила знатно похлопотать хлеборобов. Но, как признается начальник цеха растениеводства ОАО "Боровое-2003" Виктор Курицкий, у природы нет плохой погоды. Куда важнее аграрная дисциплина.
К слову, крестьянско-фермерскому хозяйству "Диана" принадлежат крупнейшие в стране картофельные поля. В этом сезоне площади под агробренд здесь увеличили до 25 %, высадив клубни даже на землях в Круглянском районе.
При этом в крестьянско-фермерском хозяйстве "Диана" Шкловского района под второй хлеб в 2025 году отведено около полутора тысяч гектаров.
В "Диане" в этом году ожидаемый валовый сбор картофеля - 80 тысяч тонн. Урожай солидный, с гектара хлеборобы планируют получить более 500 центнеров и качественно сохранить то, что уберут - одна из ключевых задач.
Владимир Лазуркин, заведующий хранилищем КФХ "Диана":
"У нас четыре хранилища. В каждом хранилище системы управления микроклиматом, то есть автоматически задается программа и поддерживаются определенные параметры. Поэтому никаких сомнений, что все будет сохранено до лета следующего года. Обеспечим картофелем всю страну и не только".
Свекла, капуста, лук, помидоры - все свое, натуральное. Для Ольги Шапетько и ее семьи огород - настоящий кормилец. Потому на собственной земле трудится не покладая рук. Например, под картофель в этом году отвели полторы сотки. Пока погода позволяет, вовсю убирают урожай.
Ольга Шапетько, жительница аг. Боровое:
"В этом году были туманы, и картошка заболела фитофторой, она вся потемнела. Но она отцвела, успела, и все. Мы ее не косили, она сама вот такая. Не высохла от болезни, но картофель такой средний. Мы посадили где-то мешков шесть. В два раза больше выкопаем".
На такие подходы к обеспечению продовольственной безопасности ориентирует и Президент. На стабфонды надейся, но и сам не плошай.
"У нас хватает семян. Ну так вы две борозенки для себя (посадите. - Прим. ред.), чтобы два мешка картошки (выросло. - Прим. ред.). Высаживайте на этом клочке земли или в деревнях. В деревне же не обрабатывают участки", - сказал глава государства.
В целом, что касается дефицита картофеля, ситуацию урегулировали. Отныне стабилизационные фонды закладываются в государственный заказ. Изменились и сроки межсезонного периода. В этом году вместо 1 декабря он стартует с 15 ноября и продлится по 1 июня включительно.
Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
"В этом году мы ожидаем получить около миллиона, может быть, больше миллиона, тонн картофеля в сельскохозяйственном секторе. При потребности населения нашей страны для стабилизационных фондов, для продажи населению порядка 120 тысяч тонн картофеля. Мы должны понимать, что у нас картофеля достаточно".
"В государственный заказ будет заложен больший объем плодоовощной продукции - порядка 149 тысяч тонн или где-то примерно плюс 22 % к прошлому межсезонному периоду. По картофелю это будет чуть больше - практически 25 % сверху на стабилизационные фонды", - рассказала Наталья Мельникова, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.
Что касается ценовой политики в отношении золота полей, установление отпускных цен на плодоовощную продукцию для госзаказа - обязательство Минсельхозпрода. Розничные цены - компетенция МАРТ. Важно - на весь межсезонный период цены зафиксируют.
Копка второго хлеба уже стартовала во всех областях нашей республики. Аграрии убрали более 20 тысяч тонн картофеля, темпы набирают обороты, а урожайность превышает прошлогоднюю.