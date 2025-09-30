Как спаржевую фасоль заготавливают в Гомельском районе

Уборку спаржевой фасоли ведут белорусские аграрии на юге страны.

В хозяйстве "Брилево" за 15 лет выращивания деликатного овоща научились обращать любые погодные условия культуре во благо: нынешней осенью урожай 100 ц/га, и это не предел. В следующем сезоне аграрии намерены продолжить экспериментировать с новыми сортами.

Процесс механизирован, технология переработки доведена до совершенства. На конечном этапе после шоковой заморозки при температуре минус 35 градусов спаржа фасуется в пакеты для дальнейшей реализации в розницу.

"Фасуется в пакеты по 25 кг и потом она на хранение ложится в низкотемпературный холодильник при температуре минус 18 градусов. В Республике Беларусь выращиванием и переработкой занимается только наше предприятие. Выращиваем спаржевую фасоль на площадях 74 га", - рассказал Сергей Альчиков, замдиректора КСУП "Брилево".

Наталья Кручко, начальник производства консервного цеха КСУП "Брилево":

"В среднем в сутки мы перерабатываем 20-23 тонны. Мы работаем в двухсменном режиме, соблюдаем все параметры, чтобы на полки потребителя поступил качественный готовый продукт".