Как в Беларуси помогают улучшать финансовое состояние предприятий

Оздоровление проблемных предприятий в Беларуси становится главным механизмом их спасения вместо банкротства. Новые возможности предоставил обновленный закон "Об урегулировании неплатежеспособности". Как он работает на практике - изучили депутаты. Парламентарии посетили Минский хладокомбинат № 2.

Главные цели документа - избежать распродажи активов и социальных конфликтов, восстановить стабильную работу предприятия и его дальнейшее развитие. Еще три года назад минский производитель мороженого находился в сложной ситуации - завод был закредитован, а убытки исчислялись миллионами. Новые подходы позволили изменить ситуацию к лучшему.

Виктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"В 2024 году сработали с прибылью. Чистая прибыль составила более 5 млн белорусских рублей, а рентабельность - 15 %. Могу отметить, что зарплата растет, а коллектив стабилизирован, есть определенный соцпакет. Мы увидели, что закон работает, ведь завод собирается строить новые линии. В КНР будут закупать новое оборудование, что позволит развить мощности".