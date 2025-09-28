Как в Беларуси работают крестьянско-фермерские хозяйства

Президент Беларуси поставил задачу до 3 октября завершить весь сев по югу страны, а по другим областям - до 1-го числа.

Работа кипит и у государственных производителей, и у частников. Крестьянско-фермерские хозяйства вносят свой вклад в общий каравай. Частная инициатива на селе - это не только про бизнес.

Узнали, как работать на своей земле и делать ее лучше.

Наше дело частное

Живописный яблоневый сад под Молодечно огромный - здесь 110 тыс. деревьев, то есть больше, чем жителей в самом городе. А еще этот сад очень известный. Хозяйство "СПАРТАН-АГРО" посещал Президент в сентябре 2024-го. Тогда говорили о том, что на полках должно быть больше своих, белорусских яблок. На это должны работать все участники рынка.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e889c80-af47-4f72-9698-25cf4d73c3bb/conversions/6644ac18-cc57-489a-8c8d-3e3ab880ddcc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e889c80-af47-4f72-9698-25cf4d73c3bb/conversions/6644ac18-cc57-489a-8c8d-3e3ab880ddcc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e889c80-af47-4f72-9698-25cf4d73c3bb/conversions/6644ac18-cc57-489a-8c8d-3e3ab880ddcc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e889c80-af47-4f72-9698-25cf4d73c3bb/conversions/6644ac18-cc57-489a-8c8d-3e3ab880ddcc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Игорь Абрамчик, глава крестьянско-фермерского хозяйства "СПАРТАН-АГРО":

"Большое спасибо Президенту за то, что все прекрасно понимают, что доносят, что все-таки белорусское свое яблоко в первую очередь должно быть на столе, а только потом какой-то импорт. Поэтому сейчас задачу Президент поставил нарастить объем производства своих белорусских яблок, лежких сортов, чтобы хватало полностью на весь межсезонный период, чтобы не было какого-то дефицита или нехватки продукции".

Кстати, само хозяйство недавно расширилось. Сейчас здесь готовятся осваивать землю под сады. Места холмистые, участки нужно выверять до сантиметра. Благо, технологии очень помогают. Управление владениями буквально в режиме онлайн. Достаточно взять телефон или планшет.

Игорь Абрамчик рассказал, что в хозяйстве используют ИИ: "С искусственным интеллектом в том числе пытаемся подружиться. Будущее уже наступило".

Игорь Абрамчик, глава крестьянско-фермерского хозяйства "СПАРТАН-АГРО" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57a770fb-da3f-4045-94d5-454fa5cd3763/conversions/36f2ecbc-14e0-4634-b434-0843e0a338b9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57a770fb-da3f-4045-94d5-454fa5cd3763/conversions/36f2ecbc-14e0-4634-b434-0843e0a338b9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57a770fb-da3f-4045-94d5-454fa5cd3763/conversions/36f2ecbc-14e0-4634-b434-0843e0a338b9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57a770fb-da3f-4045-94d5-454fa5cd3763/conversions/36f2ecbc-14e0-4634-b434-0843e0a338b9-xl-___webp_1920.webp 1920w Игорь Абрамчик, глава крестьянско-фермерского хозяйства "СПАРТАН-АГРО"

К слову, у хозяина Игоря Абрамчика нет сельскохозяйственного образования. Он инженер-экономист, и это хорошо помогает в своем деле. Как настоящий бизнесмен учитывает все риски. Да, делает ставку на яблоки, но выращивает не только их.

Игорь Абрамчик, глава крестьянско-фермерского хозяйства "СПАРТАН-АГРО":

"Мы для себя подобрали перечень культур, для которых мы можем менять поля, менять обороты и, в принципе, использовать под овощи. И плюс, скажем так, они дают какую-то диверсификацию. В структуре выручки это, конечно, небольшая цифра, порядка 10 %. Но в этом году у нас есть цветная капуста, белокочанная капуста, краснокочанная капуста. У нас есть сладкая кукуруза, свекла столовая - все это очень востребовано на белорусском рынке".

Это точно: овощи - одно из самых прибыльных и перспективных направлений. Однажды выбрав эту нишу, многие фермеры чувствуют себя на рынке уверенно уже не одно десятилетие.

На полях, расположенных недалеко от агрогородка Лунно Мостовского района, уже больше 30 лет работает хозяйство "Горизонт". До сих пор во главе лично основатель своего аграрного дела.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e89ff3b8-67f9-406f-a8d1-72bf40501109/conversions/0c281c9e-4cb4-4292-9ef8-b714f61d3746-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e89ff3b8-67f9-406f-a8d1-72bf40501109/conversions/0c281c9e-4cb4-4292-9ef8-b714f61d3746-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e89ff3b8-67f9-406f-a8d1-72bf40501109/conversions/0c281c9e-4cb4-4292-9ef8-b714f61d3746-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e89ff3b8-67f9-406f-a8d1-72bf40501109/conversions/0c281c9e-4cb4-4292-9ef8-b714f61d3746-xl-___webp_1920.webp 1920w

Генрих Мысливец, глава крестьянско-фермерского хозяйства "Горизонт":

"У нас в Беларуси, кроме земли, нет в изобилии каких-то ископаемых, недр с энергоносителями. У нас основной источник для жизни - это земля. Как говорит наш Президент, мы должны делать продовольственную безопасность, экономику".

Генрих Мысливец, глава крестьянско-фермерского хозяйства "Горизонт" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a7ec9c5-ba17-41de-a59c-38e1990dff89/conversions/109ced15-4c2f-4649-bd71-6c2c72807303-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a7ec9c5-ba17-41de-a59c-38e1990dff89/conversions/109ced15-4c2f-4649-bd71-6c2c72807303-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a7ec9c5-ba17-41de-a59c-38e1990dff89/conversions/109ced15-4c2f-4649-bd71-6c2c72807303-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a7ec9c5-ba17-41de-a59c-38e1990dff89/conversions/109ced15-4c2f-4649-bd71-6c2c72807303-xl-___webp_1920.webp 1920w Генрих Мысливец, глава крестьянско-фермерского хозяйства "Горизонт"

И наш герой тут, как говорится, не словом, а делом. Это хозяйство - один из крупнейших производителей овощей во всей области. Свекла, капуста, картофель - на Гродненщине уж точно нет проблем с борщевым набором. Необходимые объемы закладываются в стабфонд, а что-то продается прямо с колес.

Но опять же, не забываем, что фермерство - это бизнес. Наибольшую выручку приносит продукция с добавленной стоимостью. Поэтому здесь не только выращивают овощи, но еще занимаются их переработкой.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abd6f3a1-a09a-4d66-ad42-a420960d0e35/conversions/4aa511af-4642-455a-b0cf-7460aaff1f40-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abd6f3a1-a09a-4d66-ad42-a420960d0e35/conversions/4aa511af-4642-455a-b0cf-7460aaff1f40-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abd6f3a1-a09a-4d66-ad42-a420960d0e35/conversions/4aa511af-4642-455a-b0cf-7460aaff1f40-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abd6f3a1-a09a-4d66-ad42-a420960d0e35/conversions/4aa511af-4642-455a-b0cf-7460aaff1f40-xl-___webp_1920.webp 1920w

Марина Воронецкая, начальник цеха крестьянско-фермерского хозяйства "Горизонт":

"Мы делаем тертый картофель для драников. Здесь мы делаем заготовки очищенных овощей и отдаем это в столовые, в гродненские кафе, рестораны, - обозначила начальник цеха крестьянско-фермерского хозяйства "Горизонт" Марина Воронецкая. - Сейчас мы выиграли тендер на 100 т очищенного картофеля на отдел образования и на морковь".

Так в меню школьников Гродно будут вкусные и полезные овощи. Это и есть тот случай, когда в выигрыше все: фермер зарабатывает деньги и приносит пользу обществу и стране.

Такие примеры есть и на востоке Беларуси. Наш герой говорит, когда сам в кабине, тогда и техника служит долго. Некоторые модели на ходу уже не одно десятилетие. А вот сам Владимир Владимирович у руля хозяйства не так давно. Бразды правления принял у отца, Владимира Петровича. Конечно, до этого долго учился фермерскому делу.

Владимир Цмугунов, глава крестьянско-фермерского хозяйства "Прогресс" рассказал, что урожайность на одном из полей составила в среднем 60 ц/га овса.

Владимир Цмугунов, глава крестьянско-фермерского хозяйства "Прогресс" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abc95cc4-aa1f-470a-bf97-0be681b888c7/conversions/7827d47d-57e8-4157-be13-4cabc516ab2a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abc95cc4-aa1f-470a-bf97-0be681b888c7/conversions/7827d47d-57e8-4157-be13-4cabc516ab2a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abc95cc4-aa1f-470a-bf97-0be681b888c7/conversions/7827d47d-57e8-4157-be13-4cabc516ab2a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abc95cc4-aa1f-470a-bf97-0be681b888c7/conversions/7827d47d-57e8-4157-be13-4cabc516ab2a-xl-___webp_1920.webp 1920w Владимир Цмугунов, глава крестьянско-фермерского хозяйства "Прогресс"

Все благодаря погоде, технологии и, конечно, хозяйскому подходу. От этого и зависит результат, а значит, и выручка.

Фермерство - это в первую очередь бизнес, а значит, нужно хорошо чувствовать рынок. Сейчас востребованы элитные семена. В хозяйстве этим и занимаются.