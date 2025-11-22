"Олимпия" и "Минск" разыграют трофей женского Кубка Беларуси по баскетболу 23 ноября

У женского Кубка Беларуси по баскетболу в 2025 году будет новый победитель. Пока еще действующий обладатель трофея "Горизонт" на этот раз оспорит лишь бронзу турнира. В полуфинале, который стал ремейком решающего матча прошлого розыгрыша, команда из столичного региона уступила "Минску".