"Олимпия" и "Минск" разыграют трофей женского Кубка Беларуси по баскетболу 23 ноября

Действующий обладатель награды "Горизонт" на этот раз оспорит лишь бронзу турнира

У женского Кубка Беларуси по баскетболу в 2025 году будет новый победитель. Пока еще действующий обладатель трофея "Горизонт" на этот раз оспорит лишь бронзу турнира. В полуфинале, который стал ремейком решающего матча прошлого розыгрыша, команда из столичного региона уступила "Минску".

Подопечным Ольги Подобед теперь предстоит сражение за кубок с гродненской "Олимпией". Титульный поединок стартует в 15:45, а матч за бронзу, где "Горизонт" встретится с молодежной командой "Минск", - в 13:15.

