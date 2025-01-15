Какие категории граждан в Беларуси могут получить дополнительную поддержку от государства

С 1 января 2025 года вступил в силу Указ Президента Беларуси Александра Лукашенко № 402 "О социальной поддержке". В чем суть этого документа и кто сможет рассчитывать на дополнительную поддержку государства, объяснил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков.

Валерий Ковальков:

"Указ является комплексным и социально-экономически направленным. Самая ожидаемая мера - это выплата пенсий работающим пенсионерам в полном объеме. Это будет как стимул пенсионеру, чтобы он остался на работе еще на какое-то время".

Факт В Беларуси 2,5 млн пенсионеров. На 2025 год на их поддержание запланировано 26 млрд белорусских рублей, и это только на выплату пенсий.

Но также есть и другие категории граждан.

Например, дети-инвалиды. Если таковой ребенок имеется, семья получает специальное пособие. Но бывают ситуации, когда один из кормильцев умирает. В таком случае ребенок утрачивает тот объем доходов, который мог бы быть потрачен. "А когда есть ребенок-инвалид, то семья затрачивает колоссальные физические, моральные, материальные средства, а из-за этого необходима дополнительная поддержка (реабилитация, лечение). Поэтому принято решение, что, если у ребенка-инвалида либо у инвалида I или II группы, который был ребенком в возрасте до 18 лет, умирает один из родителей, то он получает существенную надбавку", - заявил эксперт.

Начиная с 1993 года, в белорусской пенсионной системе (а она сформирована именно в 1993 году) мамы детей-инвалидов имели право уйти на пенсию досрочно - на 5 лет ранее. Кроме того, такому родителю предоставляется право не только уйти на пенсию ранее, но и предоставляется понижение уровня страхового стажа (он необходим для назначения пенсий с уплатой взносов). Он уменьшен с 20 до 5 лет.

Многодетным матерям, которые родили четверых детей, также понижен страховой стаж на 5 лет. Также в указе есть ряд "косметических" изменений, которые позволят упростить порядок как обращений за назначением пенсий, так и ее непосредственного назначения.

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