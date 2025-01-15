Какие выплаты и льготы положены в Беларуси разным группам населения, объяснил Валерий Ковальков

В Беларуси поступательно развивается экономика, совершенствуются социальные гарантии. Это позволяет занимать высокие позиции во многих международных рейтингах. Они напрямую свидетельствуют о достижениях страны и о высоком качестве жизни белорусов.

Однако благодаря чему имеется такой высокий уровень качества жизни, если это системная и дифференцированная работа. Какие меры социальной поддержки существуют для различных групп населения. На эти вопросы ответил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков.

Например, пожилые граждане нуждаются не только в выплате пенсий, но и в социальных услугах. В Беларуси есть сеть стационарных учреждений, где предоставляется полный комплекс социальных услуг пожилым, которые самостоятельно не могут себя обслуживать. Валерий Ковальков

В Республике Беларусь также большое внимание уделяется детям - начиная от образования и заканчивая непосредственно рождением детей. "Если говорить о функционале Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в этом ключе, то это назначение всевозможных пособий матери и ребенку", - подчеркнул эксперт.

Заместитель министра полагает, что одним из факторов, почему в Беларуси наблюдается низкая младенческая и материнская смертность, является взятие государством на себя следующего обязательства: "Если женщина стала на учет по беременности в учреждение здравоохранения до 12 недель и соблюдает все, что ей говорят врачи, то в Беларуси готовы заплатить ей пособие за то, что мы заботимся о ее же здоровье", - заявил он.

Когда родился ребенок, то производится еще и единовременная выплата. На сегодняшний день на первого ребенка семья может получить более 4 тыс. белорусских рублей, а если появляется второй и последующий ребенок - более 6 тыс. Семья эти деньги может потратить на обустройство его места проживания либо, например, на покупку кроватки, коляски, детского питания. Если в семье родилась двойня, то семье положено бесплатное детское питание независимо от уровня доходов, которое будет выдаваться до достижения двух лет.

Двойне полагается бесплатная няня, которая может проводить в семье и помогать маме 20 часов в неделю, а тройне - 40 часов в неделю.

Факт По статистике, в Беларуси проживают более 122 тыс. многодетных семей.

Валерий Ковальков:

"В Беларуси отпуск по уходу за ребенком составляет три года, при этом все это время выплачивается пособие. Если в семье есть ребенок до трех лет и другие дети от 3 до 18 лет, то для детей также назначается дополнительное пособие".

Для многодетных семей открыта программа семейного капитала. "Например, если брать школу, то там могут льготироваться учебники, бесплатное питание. Программа семейного капитала действует с 2015 года", - завершил Валерий Ковальков.

Какие последствия могут быть, если Беларусь отступит от принципов социально ориентированной экономики. В чем проявляется социальная направленность белорусской экономики. Почему у экономики Беларуси выраженная социальная направленность. Подробнее об этом и не только смотрите в ток-шоу "Экономическая среда".