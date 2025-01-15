Какой процент бюджета Беларуси уходит на социальную политику, рассказал Андрей Картун

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Во сколько Беларуси обходится сильная социальная политика. Чего нам удалось добиться благодаря существованию сильной социальной направленности. Каков топ социально-экономических достижений страны за последние 30 лет. Об этом рассказал в ток-шоу "Экономическая среда" первый заместитель министра экономики Андрей Картун.
В среднем государство тратит около 40 % бюджета на социальную сферу. Социальную направленность, кроме прочего, можно измерять госпрограммами. Из 36 госпрограмм 25 касаются прямой социальной направленности. Вся экономика связана с социальным блоком.
Вместе с этим Андрей Картун назвал и основные достижения:
Заведующая кафедрой Белорусского государственного технологического университета Ирина Новикова дополнила слова замминистра: "Оставшиеся деньги, с названных 30 тыс., уходят на школы, детские сады, бесплатное здравоохранение, на льготируемые пенсионерам лекарства и не только".
Но вообще, если быть объективным, то за 30 лет в Беларуси реальные денежные доходы населения выросли практически в 5 раз, а реальная зарплата - в 6,6 раз. Конечно, увеличивается и размер пенсий, остается социальная стабильность в пенсионной системе. А еще в Беларуси есть абсолютный доступ к воде, электроэнергии, высокая грамотность населения.
Сильная социальная политика - приоритет белорусской модели развития. В чем проявляется социальная направленность нашей экономики. Каким образом государство обеспечивает повышение качества жизни людей. Об этом - в "Экономической среде".
С 1 января 2025 года вступил в силу Указ Президента Беларуси Александра Лукашенко № 402 "О социальной поддержке"