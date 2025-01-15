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Какой процент бюджета Беларуси уходит на социальную политику, рассказал Андрей Картун

Какой процент бюджета Беларуси уходит на социальную политику, рассказал Андрей Картун

Во сколько Беларуси обходится сильная социальная политика. Чего нам удалось добиться благодаря существованию сильной социальной направленности. Каков топ социально-экономических достижений страны за последние 30 лет. Об этом рассказал в ток-шоу "Экономическая среда" первый заместитель министра экономики Андрей Картун.

В среднем государство тратит около 40 % бюджета на социальную сферу. Социальную направленность, кроме прочего, можно измерять госпрограммами. Из 36 госпрограмм 25 касаются прямой социальной направленности. Вся экономика связана с социальным блоком.
Андрей Картун

Вместе с этим Андрей Картун назвал и основные достижения:

  1. Дифференциация богатых и бедных. Она, кстати, в Беларуси является одной из самых низких в мире. Как объяснил заместитель министра, в Беларуси самые богатые - это 10 %, они же богаче самых бедных только в шесть раз. По этому показателю мы сравнялись со Скандинавскими странами.
  2. Повышение заработной платы. Если в начале 1990-х годов средняя заработная плата составляла 20 долларов, то сейчас - больше 700 долларов. А ВВП на душу населения вырос в шесть раз. Ранее он был всего лишь 5 тыс. долларов, зато сейчас - больше 30 тыс.
  3. Обеспечение жильем. Косвенный показатель, которым характеризуется социальная направленность - это обеспечение жильем. В Беларуси он тоже один из самых высоких в регионе и даже в Европе. "На данный момент мы приблизились к показателю 30 м2 на человека, но думаю, мы эту цифру превысим и в 2025 году, и 2026-м", - заявил эксперт.
  4. Приумножение хорошей советской образовательной школы. Наличие хорошей советской образовательной школы, школы здравоохранения, которая уже в суверенной Беларуси только приумножилась. "Есть рейтинг индекс человеческого развития, в который входит и уровень доходов, и уровень образования. В этом показателе мы тоже находимся в топах, а точнее, занимаем одну из позиций в ТОП-70 стран", - привел данные он.

Заведующая кафедрой Белорусского государственного технологического университета Ирина Новикова дополнила слова замминистра: "Оставшиеся деньги, с названных 30 тыс., уходят на школы, детские сады, бесплатное здравоохранение, на льготируемые пенсионерам лекарства и не только".

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Но вообще, если быть объективным, то за 30 лет в Беларуси реальные денежные доходы населения выросли практически в 5 раз, а реальная зарплата - в 6,6 раз. Конечно, увеличивается и размер пенсий, остается социальная стабильность в пенсионной системе. А еще в Беларуси есть абсолютный доступ к воде, электроэнергии, высокая грамотность населения.

Сильная социальная политика - приоритет белорусской модели развития. В чем проявляется социальная направленность нашей экономики. Каким образом государство обеспечивает повышение качества жизни людей. Об этом - в "Экономической среде".

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Андрей Картунсоциальная политикаЭкономическая среда