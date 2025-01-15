Какой процент бюджета Беларуси уходит на социальную политику, рассказал Андрей Картун

Во сколько Беларуси обходится сильная социальная политика. Чего нам удалось добиться благодаря существованию сильной социальной направленности. Каков топ социально-экономических достижений страны за последние 30 лет. Об этом рассказал в ток-шоу "Экономическая среда" первый заместитель министра экономики Андрей Картун.

В среднем государство тратит около 40 % бюджета на социальную сферу. Социальную направленность, кроме прочего, можно измерять госпрограммами. Из 36 госпрограмм 25 касаются прямой социальной направленности. Вся экономика связана с социальным блоком. Андрей Картун

Вместе с этим Андрей Картун назвал и основные достижения:

Дифференциация богатых и бедных. Она, кстати, в Беларуси является одной из самых низких в мире. Как объяснил заместитель министра, в Беларуси самые богатые - это 10 %, они же богаче самых бедных только в шесть раз. По этому показателю мы сравнялись со Скандинавскими странами. Повышение заработной платы. Если в начале 1990-х годов средняя заработная плата составляла 20 долларов, то сейчас - больше 700 долларов. А ВВП на душу населения вырос в шесть раз. Ранее он был всего лишь 5 тыс. долларов, зато сейчас - больше 30 тыс. Обеспечение жильем. Косвенный показатель, которым характеризуется социальная направленность - это обеспечение жильем. В Беларуси он тоже один из самых высоких в регионе и даже в Европе. "На данный момент мы приблизились к показателю 30 м2 на человека, но думаю, мы эту цифру превысим и в 2025 году, и 2026-м", - заявил эксперт. Приумножение хорошей советской образовательной школы. Наличие хорошей советской образовательной школы, школы здравоохранения, которая уже в суверенной Беларуси только приумножилась. "Есть рейтинг индекс человеческого развития, в который входит и уровень доходов, и уровень образования. В этом показателе мы тоже находимся в топах, а точнее, занимаем одну из позиций в ТОП-70 стран", - привел данные он.

Заведующая кафедрой Белорусского государственного технологического университета Ирина Новикова дополнила слова замминистра: "Оставшиеся деньги, с названных 30 тыс., уходят на школы, детские сады, бесплатное здравоохранение, на льготируемые пенсионерам лекарства и не только".

Но вообще, если быть объективным, то за 30 лет в Беларуси реальные денежные доходы населения выросли практически в 5 раз, а реальная зарплата - в 6,6 раз. Конечно, увеличивается и размер пенсий, остается социальная стабильность в пенсионной системе. А еще в Беларуси есть абсолютный доступ к воде, электроэнергии, высокая грамотность населения.

Сильная социальная политика - приоритет белорусской модели развития. В чем проявляется социальная направленность нашей экономики. Каким образом государство обеспечивает повышение качества жизни людей. Об этом - в "Экономической среде".