Какие планы по модернизации ждут Бобруйский завод растительных масел

В Беларуси доля потребления рапсового масла составляет 12 %. Стоит задача в популяризации продукта.

Директор ОАО "Бобруйский завод растительных масел" Игорь Сысой отметил, что у предприятия нет проблем с продажей. Однако белорусов приходится убеждать в том, что это масло стоит покупать.

Куда Беларусь экспортирует рапсовое масло, как мы на нем зарабатываем и какие планы по модернизации завода есть на сегодняшний день, рассказал Игорь Сысой в "Актуальном интервью".

"Это масло поедет на Ближний Восток. Партнеры покупают его наливом в цистернах, затем фасуют в бутылки под своими брендами и продают на своих рынках", - поделился директор Бобруйского завода растительных масел.

Рапс - относительно новая культура для Беларуси, культивируется 20-30 лет. В 2025 году ожидается урожай 1-1,2 млн т. В мировом масштабе лидерами по выращиванию рапса являются Канада и Бельгия. Культура требовательная, но при соблюдении технологий урожайность может достигать 30-50 ц/га, что выше, чем у пшеницы или ржи.