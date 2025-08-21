3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
Какой путь прошел "МотоВелоЗавод", чтобы велосипеды у населения вновь стали популярны
Из БССР во Вьетнам мотоциклы стали привозить еще в 1960-х годах. "Железные буйволы, которые пройдут куда угодно", - так там говорили про белорусскую технику, а еще у транспорта даже появился свой фан-клуб.
Любовь к "Минску" не угасает и сегодня, к примеру, во Вьетнаме даже устроили свадьбу на 40 белорусских мотоциклах.
ООО "МотоВелоЗавод" (тогда еще как ОАО "Мотовело") начали строить сразу после войны - в ноябре 1945 года. Первым с конвейера выехал велосипед, который был доступный по цене и по надежности. Речь идет о модели В-16, которая завоевала популярность у миллионов людей. Велосипед стал символом нового времени и давал возможность быстро и комфортно передвигаться.
А первым мотоциклом, выпущенным на Минском велозаводе, стал М-1. Его появление называют новой эрой двухколесного транспорта. Со временем велосипеды и мотоциклы менялись и совершенствовались, а заводчане быстро реагировали на предпочтения покупателей. География экспорта тоже впечатляла, ведь куда только не залетал культовый "Аист" и где только не рычал легендарный "Минск" - Куба, Монголия, Египет, Бразилия, Вьетнам.
Но в истории завода были не только белые полосы. После развала СССР предприятие приватизировали и перевели в коммунальную форму собственности, но лучше не стало. Объем производства сократился, а экспорт снизился. На складах стало пылиться все больше двухколесного транспорта.
"Предприятие мы не бросим, это одно из флагманов белорусской экономики. Это как МТЗ, МАЗ - то есть лицо государства. Во-первых, предприятие с традициями, поэтому мы не можем его бросить. Во-вторых, продукцию, которую выпускало предприятие в советские времена, покупали. Продукция пользовалась большим спросом у нашего населения, и за пределами Беларуси. Мотоцикл, велосипед для небогатой части населения то, что сегодня необходимо", - подчеркнул белорусский лидер.
Понятно, что восстановление производства стоило огромных средств. Седло руководителя вызвался занять частник, и завод выкупила австрийская компания, которую возглавлял белорусский бизнесмен. Он обещал инвестировать десятки миллионов евро, а потом выяснилось, что предприятие зарабатывает на аренде площадей, а оборудование вывезено за границу. Афера такого масштаба не смогла остаться незамеченной. Мошенника приговорили к 11 годам лишения свободы, а акции "Мотовело" конфисковали в пользу государства.
Олег Лахман, ведущий госинспектор управления контроля промышленного комплекса и транспорта Комитета государственного контроля Беларуси:
"Предыдущим собственником "МотоВелоЗавод" был доведен до банкротства. Ситуация требовала незамедлительного вмешательства. Фактически государству пришлось организовывать производство заново. Были вложены денежные средства как в модернизацию существующих помещений, так и в закупку технологического оборудования. Вместе с тем оставался нерешенным вопрос по локализации производства - завод был заточен на сборке изделий из импортных комплектующих. По инициативе Комитета госконтроля была разработана комплексная стратегия развития предприятия, в которой были определены все этапы повышения локализации, что означало замену импортных комплектующих на белорусские".
Продажа, реструктуризация, банкротство… Наконец, производственные корпуса было решено не сносить, а разместить на их территории Минский городской технопарк. Часть площадей сохранили под производство мотоциклов и велосипедов. Потребовался не один год, чтобы "Аист" вновь встал на крыло. Сегодня ООО "МотоВелоЗавод" выходит на финишную прямую модернизации.
Сейчас на предприятии уже никто не сидит в шапках и куртках, в цехах чисто и светло. На заводе наладили и современное производство мирового уровня, где в напарниках у рабочего находится умный робот.
Где рычит культовый "Минск". Куда летит легендарный "Аист". Как белорусская мотовелотехника объезжала все исторические препятствия. Подробнее об этом смотрите в новой серии проекта "На контроле Президента".