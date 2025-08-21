Какой путь прошел "МотоВелоЗавод", чтобы велосипеды у населения вновь стали популярны

Из БССР во Вьетнам мотоциклы стали привозить еще в 1960-х годах. "Железные буйволы, которые пройдут куда угодно", - так там говорили про белорусскую технику, а еще у транспорта даже появился свой фан-клуб.

Любовь к "Минску" не угасает и сегодня, к примеру, во Вьетнаме даже устроили свадьбу на 40 белорусских мотоциклах.

Свадьба во Вьетнаме, которую устроили на 40 белорусских мотоциклах news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f7f92a5-dd28-4e15-b948-12685a1cf74b/conversions/bf3507cf-6923-41bd-82b9-ea40a3d60d97-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f7f92a5-dd28-4e15-b948-12685a1cf74b/conversions/bf3507cf-6923-41bd-82b9-ea40a3d60d97-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f7f92a5-dd28-4e15-b948-12685a1cf74b/conversions/bf3507cf-6923-41bd-82b9-ea40a3d60d97-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f7f92a5-dd28-4e15-b948-12685a1cf74b/conversions/bf3507cf-6923-41bd-82b9-ea40a3d60d97-xl-___webp_1920.webp 1920w Свадьба во Вьетнаме, которую устроили на 40 белорусских мотоциклах

ООО "МотоВелоЗавод" (тогда еще как ОАО "Мотовело") начали строить сразу после войны - в ноябре 1945 года. Первым с конвейера выехал велосипед, который был доступный по цене и по надежности. Речь идет о модели В-16, которая завоевала популярность у миллионов людей. Велосипед стал символом нового времени и давал возможность быстро и комфортно передвигаться.

Велосипед модели В-16 Минского велозавода news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4260ba0-c69d-4f4e-8b86-1b4eeee638ae/conversions/b3f56fbd-c986-4a5d-be67-0e8dd4d436b6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4260ba0-c69d-4f4e-8b86-1b4eeee638ae/conversions/b3f56fbd-c986-4a5d-be67-0e8dd4d436b6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4260ba0-c69d-4f4e-8b86-1b4eeee638ae/conversions/b3f56fbd-c986-4a5d-be67-0e8dd4d436b6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4260ba0-c69d-4f4e-8b86-1b4eeee638ae/conversions/b3f56fbd-c986-4a5d-be67-0e8dd4d436b6-xl-___webp_1920.webp 1920w Велосипед модели В-16 Минского велозавода

А первым мотоциклом, выпущенным на Минском велозаводе, стал М-1. Его появление называют новой эрой двухколесного транспорта. Со временем велосипеды и мотоциклы менялись и совершенствовались, а заводчане быстро реагировали на предпочтения покупателей. География экспорта тоже впечатляла, ведь куда только не залетал культовый "Аист" и где только не рычал легендарный "Минск" - Куба, Монголия, Египет, Бразилия, Вьетнам.

Но в истории завода были не только белые полосы. После развала СССР предприятие приватизировали и перевели в коммунальную форму собственности, но лучше не стало. Объем производства сократился, а экспорт снизился. На складах стало пылиться все больше двухколесного транспорта.

На архивных кадрах видно, как работники в шапках и куртках стоят у станков - тогда в цехах были нечеловеческие условия труда. Люди буквально замерзали на рабочих местах. Казалось, белорусские велосипеды и мотоциклы безнадежно заехали в тупик. Но государственную поддержку оказали вовремя. Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 декабря 2005 года сказал, что флагман белорусской экономики нельзя бросить на произвол судьбы.

"Предприятие мы не бросим, это одно из флагманов белорусской экономики. Это как МТЗ, МАЗ - то есть лицо государства. Во-первых, предприятие с традициями, поэтому мы не можем его бросить. Во-вторых, продукцию, которую выпускало предприятие в советские времена, покупали. Продукция пользовалась большим спросом у нашего населения, и за пределами Беларуси. Мотоцикл, велосипед для небогатой части населения то, что сегодня необходимо", - подчеркнул белорусский лидер.

Понятно, что восстановление производства стоило огромных средств. Седло руководителя вызвался занять частник, и завод выкупила австрийская компания, которую возглавлял белорусский бизнесмен. Он обещал инвестировать десятки миллионов евро, а потом выяснилось, что предприятие зарабатывает на аренде площадей, а оборудование вывезено за границу. Афера такого масштаба не смогла остаться незамеченной. Мошенника приговорили к 11 годам лишения свободы, а акции "Мотовело" конфисковали в пользу государства.

Олег Лахман, ведущий госинспектор управления контроля промышленного комплекса и транспорта Комитета государственного контроля Беларуси:

"Предыдущим собственником "МотоВелоЗавод" был доведен до банкротства. Ситуация требовала незамедлительного вмешательства. Фактически государству пришлось организовывать производство заново. Были вложены денежные средства как в модернизацию существующих помещений, так и в закупку технологического оборудования. Вместе с тем оставался нерешенным вопрос по локализации производства - завод был заточен на сборке изделий из импортных комплектующих. По инициативе Комитета госконтроля была разработана комплексная стратегия развития предприятия, в которой были определены все этапы повышения локализации, что означало замену импортных комплектующих на белорусские".

Продажа, реструктуризация, банкротство… Наконец, производственные корпуса было решено не сносить, а разместить на их территории Минский городской технопарк. Часть площадей сохранили под производство мотоциклов и велосипедов. Потребовался не один год, чтобы "Аист" вновь встал на крыло. Сегодня ООО "МотоВелоЗавод" выходит на финишную прямую модернизации.

Современные станки в цехах ООО "МотоВелоЗавода" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a316170-50a9-4428-aae2-6ecf01851c61/conversions/6f2bb839-762d-4e93-bfe7-feacbe28da10-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a316170-50a9-4428-aae2-6ecf01851c61/conversions/6f2bb839-762d-4e93-bfe7-feacbe28da10-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a316170-50a9-4428-aae2-6ecf01851c61/conversions/6f2bb839-762d-4e93-bfe7-feacbe28da10-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a316170-50a9-4428-aae2-6ecf01851c61/conversions/6f2bb839-762d-4e93-bfe7-feacbe28da10-xl-___webp_1920.webp 1920w Современные станки в цехах ООО "МотоВелоЗавода"

Сейчас на предприятии уже никто не сидит в шапках и куртках, в цехах чисто и светло. На заводе наладили и современное производство мирового уровня, где в напарниках у рабочего находится умный робот.