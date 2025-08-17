Какую культуру называют северной оливкой и чем полезен этот премиальный продукт

Белорусские предприятия приступили к производству рапсового масла из семян нового урожая. Как отмечают специалисты, качество сырья в 2025 году хорошее. Всего в закрома планируется отправить не менее 1 млн т рапса.

Культура для Беларуси является стратегической, поскольку используется в самых разных сферах - от производства масла до получения биотоплива, лекарств и косметики.

В 2025 году в Беларуси планируется собрать не менее 1 млн т рапса. Как же из него получается суперполезный продукт?

Бутилированное рапсовое масло выпускают четыре предприятия - ОАО "Минский маргариновый завод", ОАО "Бобруйский завод растительных масел", ОАО "Гомельский жировой комбинат" и ООО "Агропродукт". Все это подведомственные организации Белгоспищепрома. Их мощности позволяют обеспечить поставки рапсового масла на внутренний рынок в объеме до 20 тыс. т. Но, как шутит директор Бобруйского завода растительных масел Игорь Сысой, белорусов еще нужно уговаривать купить полезный экопродукт.

Игорь Сысой:

"Если по ступенькам разложить масла, то пальмовое масло займет самую нижнюю по качеству и всем свойствам. На второй - соевое масло, на третьей - подсолнечное. Четвертую-пятую ступеньку по потребительским качествам и свойствам делят масло рапсовое и оливковое. С уверенностью скажу, что рапсовое масло - премиальный продукт, поэтому мы всегда объясняем и убеждаем потребителей в том, что он полезный, а в домашнем обиходе нужно использовать только рапсовое масло".

Со склада черное золото отправляется на завод. Пройдет несколько этапов, прежде чем с конвейера сойдут бутылки с готовым продуктом.

Качество масла семян рапса проверяется в производственной лаборатории. Для этого используется прибор "Экспресс-анализатор". Определяются два основных показателя - влага и масличность, а сама процедура занимает всего две минуты.

Итак, если лаборатория дает добро, рапс отправляется в отделение очистки, где удаляются все сорняки. Там участие человека минимально, ведь все происходит в автоматическом режиме. Далее из накопительных бункеров чистые семена следуют в прессинговый цех. В цеху довольно душно и шумно, а еще чувствуется запах обжаренной семечки.

"Моя задача масло отфильтровать. Затем чистое масло подается на взвешивание и переправляется по трубам на дальнейшую обработку. Люди уже полюбили рапсовое масло. Оно не так выгорает, когда жаришь, не дымит. Сам продукт очень хороший и полезный", - рассказал прессовщик-отжимщик Бобруйского завода растительных масел Сергей Муляр.

Цех физико-химической рафинации ввели в эксплуатацию несколько лет назад. Как такового масла там найти невозможно - все происходит в закрытом режиме, но без человеческого контроля все равно никак.

"10 лет назад я устроился на предприятие, в этот цех. Здесь установлено новое высокотехнологичное оборудование, разработана новая технология. Было сложно понять все, но освоился в коллективе. Сейчас за качество продукции не стыдно, не стыдно его и продавать за рубеж", - мастер цеха Бобруйского завода растительных масел Андрей Терехов.

Контроль качества производится на каждом этапе - от поступления сырья на завод до тестирования готовой продукции. Что важно: во время переработки полезные свойства рапсового масла никуда не исчезают. При рафинации и дезодорации они сохраняются, поэтому его используют даже для детского питания.

Дарья Шведовская, химик Бобруйского завода растительных масел:

"Масло контролируется на каждой стадии производства. Всего четыре основных стадии. Каждые два часа происходит контроль выпускаемой продукции, если с цеха масло вышло. После проверки цехового масла, если оно идет на розлив, то на розливе проверяется то же самое - качество масла, налитого в бутылке, внешний вид, сама фасованная продукция".

Химики лаборатории подтверждают, что рапсовое масло менее подвержено окислению и наиболее устойчиво к высоким температурам нагревания без образования канцерогенов. А значит, оно идеально подходит для приготовления жареных и запеченных блюд. Продукты сохраняют привычный вкус, а организм получает необходимые питательные вещества - витамины А, В, D, Е, а также кальций, фосфор, магний. То есть для здоровья человека рапсовое масло полезно так же, как и морская рыба, в которой содержатся незаменимые аминокислоты или рыбий жир.

Самый зрелищный этап - розлив продукта. Из специальных преформ выдувают бутылки (36 тыс. в смену) и заполняют их маслом. Только потом партия готовится к отгрузке в магазины.

Со сбытом проблем нет. Белорусское рапсовое масло распробовали во многих странах - от Израиля до Китая. Кстати, в Поднебесной это не просто продукт, а часть традиций.

Игорь Сысой рассказал, что масло также уедет и на Ближний Восток. У Беларуси есть партнеры, которые покупают рапсовое масло наливом в цистерне, а потом на месте его фасуют в бутылки под своей торговой маркой и брендом.