Каранкевич: БелАЭС - это вклад в развитие Беларуси как высокотехнологичной страны
Беларусь на большой атомной выставке в России представила свои достижения в атомной энергетике и смежных отраслях.
Как сегодня оценивается партнерство с российскими коллегами, в частности, с корпорацией "Росатом", насколько БелАЭС вносит свой вклад в энергобезопасность и развитие инноваций в Беларуси? На эти вопросы в эксклюзивном интервью "Первому информационному" ответил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич.
"Белорусская атомная электростанция - это существенный вклад и в энергетическую безопасность страны, и вклад в развитие Беларуси как высокотехнологичного государства с возможностью применения новых технологий в различных сферах деятельности", - заявил он.
Виктор Каранкевич также обозначил, что объект построен благодаря решению, принятому Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Оно стало поистине мудрым и дальновидным и позволило реализовать проект сооружения атомной электростанции, которая дает свой результат и работает на экономику страны.
Совместно с госкорпорацией "Росатом" (белорусским стратегическим партнером) этот проект был создан в оптимальные сроки. В 2023 году станция была введена в эксплуатацию. С этого момента она уже выработала более 50 млрд кВт⋅ч электроэнергии, что позволило решить несколько задач. "Во-первых, снизила зависимость от углеводородного топлива. Во-вторых, удовлетворила возрастающий спрос на электрическую энергию реального сектора экономики и населения. В-третьих, дала толчок в развитии и смежных отраслей - энергетики, промышленности, строительной отрасли, науки", - перечислил Виктор Каранкевич.