Каранкевич: БелАЭС - это вклад в развитие Беларуси как высокотехнологичной страны

Беларусь на большой атомной выставке в России представила свои достижения в атомной энергетике и смежных отраслях.

Как сегодня оценивается партнерство с российскими коллегами, в частности, с корпорацией "Росатом", насколько БелАЭС вносит свой вклад в энергобезопасность и развитие инноваций в Беларуси? На эти вопросы в эксклюзивном интервью "Первому информационному" ответил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич.

"Белорусская атомная электростанция - это существенный вклад и в энергетическую безопасность страны, и вклад в развитие Беларуси как высокотехнологичного государства с возможностью применения новых технологий в различных сферах деятельности", - заявил он.

Виктор Каранкевич также обозначил, что объект построен благодаря решению, принятому Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Оно стало поистине мудрым и дальновидным и позволило реализовать проект сооружения атомной электростанции, которая дает свой результат и работает на экономику страны.