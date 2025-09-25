Каранкевич рассказал, проявляют ли интерес иностранные коллеги к опыту строительства БелАЭС

"Да, интересуются, потому что это первый проект, который госкорпорация "Росатом" реализовала на зарубежной площадке (за пределами России) в достаточно оптимальные сроки. При этом получилась современная, надежная станция, обеспечивающая производство доступной электрической энергии", - заявил заместитель премьер-министра Беларуси.

К слову, Беларусь за определенный период накопила большой опыт и в проектировании, и в строительстве, и в эксплуатации, и в обслуживании объектов по использованию атомной энергетики. "В целом страны, которые впервые планируют сооружать свои ядерные объекты по использованию мирного атома в производстве электрической энергии, интересуются белорусским опытом, компетенциями, которыми Беларусь и готова поделиться", - подтвердил Виктор Каранкевич.