Холодная весна внесла свои коррективы в урожайность первого укоса - на что надеются аграрии

Аграрии страны приступили к заготовке кормов на будущий зимний период. Общий план - более 10 млн тонн травяного корма. Холодная весна, конечно, внесла свои коррективы в урожайность первого укоса, но аграрии уверены - последующая косьба позволит компенсировать. Ставка на качество. Богатый белком и микроэлементами корм гарантирует весомый плюс в производстве молока.

"Первый укос мы начали убирать. Четыре дня назад начали косить злаковые травы, люцерну. Урожайность в этом году, конечно, похуже. Внесли погодные условия, коррективы свои", - рассказывает аграрий.

То, что этот год по урожайности зеленого корма может быть нехарактерным, было понятно еще в начале весны. Когда синоптики в своих прогнозах низкие дневные плюсы чередовали с устойчивым ночным минусом. Отсюда большое внимание подготовке к зеленой жатве с начала весны. Подсев, перезалужение, внесение минеральных удобрений. Чтобы не только первый, но и последующие укосы дали питательные и сочные корма.

Николай Трухо, главный ветеринарный врач КСУП "Першаи-2014":

"Очень важна фаза вегетации растений. Вовремя убрать, вовремя приготовить, хорошо измельчить, доставить на траншею, хорошо затрамбовать с консервантом. Надо постоянно мониторить влажность, температуру массы. Если, не дай бог, осадки, мы останавливаем термозаготовку. Укрываем траншеи, ждем улучшения погодных условий".

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Это поля "Першаи-2014" Воложинского района. Аграрии буквально "ловят" погожие часы, чтобы соблюсти технологию в сборе и хранении. В большой технологической цепочке нет неважного звена. От создания хорошего травостоя до длины резки и применения консервантов при закладке в траншеи. Каждый из этапов отражается на качестве того, что ляжет на кормовые столы.

Виктор Шалаш, директор КСУП "Першаи-2014":

"Для того чтобы сегодня получать рентабельность, (мы сегодня имеем 58 %), наибольшее количество прибыли, в первую очередь я ставлю задачу себе, специалистам заготовить очень качественный корм. Поэтому все технологические требования жестко соблюдаются. Люди об этом знают. Это трамбовка, температура на яме, укрытие. Мелочей здесь не бывает".

Одними из первых к первому укосу приступили и в соседнем "Агро- Дубинское".

Под зеленый корм здесь 1590 гектаров. Этого хватит для полуторагодового запаса. Почти 30 %, это порядка 1800 тонн, уже в силосно-сенажной траншее. Это люцерна в чистом виде - идеальный жвачный компонент в молочном животноводстве.

Дмитрий Дрозд, директор ОАО "Агро-Дубинское":

"Сухая и холодная погода, но нет той урожайности, того ожидаемого вала, как было в прошлом году. Меньше получается урожайность трав. Но приступили к заготовке, чтобы быстрее убрать и быстрее начал отрастать второй укос".

Сегодня мехотряд аграрного предприятия полностью задействован в звеньях кошения.

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Еще три тракториста отвечают за трамбовку. После полной уборки того, что скосили, впервые в этом сезоне землю подкормят азотом, чтобы уже через три недели собирать урожай второго укоса. К срокам и технологии заготовки сегодня большое внимание контролеров.

Владимир Корней, председатель Молодечненского межрайонного комитета госконтроля:

"Осуществляя контроль еще на стадии подготовки кормозаготовки, следует отметить, что поля и угодья для кормозаготовки были своевременно удобрены, там, где необходимо проведено перезалужение и где-то подсев трав".

Это пора для аграриев не менее ответственна, чем посевная или жатва, корм зеркалит на производстве продукции животноводства, где затягивание, косовицы и перестой трав равноценны недобору молока и мяса.