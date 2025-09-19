Китайская авиакомпания запустит самый длинный рейс в мире - время в пути составит 25 часов. Рейс свяжет Шанхай и Буэнос-Айрес.

Первый полет запланирован на 4 декабря.

По словам перевозчика, новая линия с единственной двухчасовой транзитной остановкой в Новой Зеландии станет самым простым маршрутом между Китаем и Аргентиной, а также соседними странами, включая Чили и Уругвай.