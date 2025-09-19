3.64 BYN
3.05 BYN
3.61 BYN
Китайская авиакомпания запустит самый длинный рейс в мире
Автор:Редакция news.by
Китайская авиакомпания запустит самый длинный рейс в мире - время в пути составит 25 часов. Рейс свяжет Шанхай и Буэнос-Айрес.
Первый полет запланирован на 4 декабря.
По словам перевозчика, новая линия с единственной двухчасовой транзитной остановкой в Новой Зеландии станет самым простым маршрутом между Китаем и Аргентиной, а также соседними странами, включая Чили и Уругвай.
Сообщается, что авиакомпания выполнит это путешествие на одном самолете под одним номером рейса. При этом планируемая продолжительность обратного рейса составит почти 29 часов.