Гомель - первый в Беларуси освобожденный областной центр в годы Великой Отечественной войны

Гомель - первый освобожденный областной центр Беларуси. 829 дней нацистской оккупации завершились 26 ноября 1943 года. Из 147 тысяч довоенного населения в городе остались всего 15 тысяч человек. Было разрушено 80 % зданий. Тем не менее, Гомель до июля 1944 года становится столицей советской Беларуси.