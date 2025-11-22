3.68 BYN
Гомель - первый в Беларуси освобожденный областной центр в годы Великой Отечественной войны
Автор:Редакция news.by
Гомель - первый освобожденный областной центр Беларуси. 829 дней нацистской оккупации завершились 26 ноября 1943 года. Из 147 тысяч довоенного населения в городе остались всего 15 тысяч человек. Было разрушено 80 % зданий. Тем не менее, Гомель до июля 1944 года становится столицей советской Беларуси.
К годовщине освобождения областного центра - двухсерийный документальный фильм Елены Бормотовой "Битва за Гомель" в эфире "Первого информационного" 25 и 26 ноября.