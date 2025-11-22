Politico: ЕС и Великобритания примут участие в переговорах США и Украины

На манеже все те же. ЕС и Великобритания примут участие в переговорах США и Украины в Швейцарии по мирному плану. Об этом сообщает Politico. В материале отмечается, что европейцы будут настаивать на смягчении предложения о передаче России освобожденных территорий. Встреча делегаций в Женеве запланирована на сегодня.



Обсуждать мирный план поехал глава офиса Зеленского Ермак, которого вчера на митинге в Киеве украинцы требовали отправить в отставку на фоне коррупционного скандала. США на встрече представляют Уиткофф и Рубио, а также министр армии США Дрисколл. Евросоюз из последних сил пытается найти свой стул за столом переговоров. Накануне агентство Bloomberg сообщило, что ЕС стремится выиграть время для Украины с целью внести свои корректировки в план Трампа.



По данным Sky News, лидеры европейских стран также могут приехать на следующей неделе в Вашингтон. Время поджимает. Напомним, накануне Дональд Трамп указал, что считает 27 ноября крайним сроком для принятия Киевом условий мирной сделки.