Экоактивисты превратили Гранд-канал в "суп из шпината". Грета Тунберг вновь в эпицентре событий. Активисты уверяют, что их действия - протест против политики правительства Италии в отношении глобального потепления.

По данным СМИ, полиция задержала восемь человек. Президент региона назвал их действия "очередным актом вандализма", который загрязняет окружающую среду и наносит ущерб городу. Впрочем, это не первый подобный случай в Венеции. Аналогичная акция с окрашиванием воды прошла в мае 2023-го.