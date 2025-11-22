Пионерские галстуки повязали ученикам 27-й гимназии Минска

Пионерскую организацию Беларуси пополнили ученики 27-й гимназии Минска. Символ нового статуса - пионерские галстуки, повязанные почетными гостями церемонии, среди которых ветераны Великой Отечественной и Афганской войн. В этом году в гимназии открылся школьный музей "Живая память".

Три тематических раздела погружают в историю Великой Отечественной, отражают путь послевоенного восстановления и развитие независимой Беларуси. В коллекции музея - личные вещи фронтовиков, архивные фотографии и даже раритеты Белтелерадиокомпании.

Директор гимназии № 27 г. Минска Ирина Чернова

"Наш музей является образовательной площадкой по патриотическому воспитанию. И в дальнейшем в стенах музея мы планируем проводить значимые мероприятия", - рассказала директор гимназии № 27 г. Минска Ирина Чернова.