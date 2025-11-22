3.68 BYN
Пионерские галстуки повязали ученикам 27-й гимназии Минска
Пионерскую организацию Беларуси пополнили ученики 27-й гимназии Минска. Символ нового статуса - пионерские галстуки, повязанные почетными гостями церемонии, среди которых ветераны Великой Отечественной и Афганской войн. В этом году в гимназии открылся школьный музей "Живая память".
Три тематических раздела погружают в историю Великой Отечественной, отражают путь послевоенного восстановления и развитие независимой Беларуси. В коллекции музея - личные вещи фронтовиков, архивные фотографии и даже раритеты Белтелерадиокомпании.
"Наш музей является образовательной площадкой по патриотическому воспитанию. И в дальнейшем в стенах музея мы планируем проводить значимые мероприятия", - рассказала директор гимназии № 27 г. Минска Ирина Чернова.
Музей "Живая память" станет вдохновением для развития поисково-исследовательской деятельности гимназистов. Экспозиция и дальше будет пополняться ценными экспонатами.