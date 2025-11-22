Авдонин: Связь науки с реальным сектором позволит нам исключить зависимость от западных технологий

"В преддверии Всебелорусского народного собрания нам крайне важно определить дальнейшее направление развития нашей экономики. Ученые являются одним из ключевых направлений социально-экономической программы развития Беларуси на ближайшие пять лет. И поэтому глава государства проводит это важное совещание и определяет основные цели и задачи для научного сообщества. Они предельно просты: плотная связь науки с реальным сектором экономики, промышленностью, сельским хозяйством, медициной, разработка новых товаров и новых технологий, которые позволят нам исключить зависимость от западных. Самим стать экспортерами передовых технологий и тем самым обеспечить высокую добавленную стоимость наших продуктов. Надо сделать так, чтобы наше общество в ближайшие пять лет стало богаче".