Авдонин: Связь науки с реальным сектором позволит нам исключить зависимость от западных технологий
Совещание главы государства с научным сообществом стало знаковым для Беларуси. По мнению эксперта, задачи поставленные Президентом, - это путь к насыщенному, независимому и высокотехнологичному будущему Беларуси.
Алексей Авдонин, председатель правления белорусского общества "Знание":
"В преддверии Всебелорусского народного собрания нам крайне важно определить дальнейшее направление развития нашей экономики. Ученые являются одним из ключевых направлений социально-экономической программы развития Беларуси на ближайшие пять лет. И поэтому глава государства проводит это важное совещание и определяет основные цели и задачи для научного сообщества. Они предельно просты: плотная связь науки с реальным сектором экономики, промышленностью, сельским хозяйством, медициной, разработка новых товаров и новых технологий, которые позволят нам исключить зависимость от западных. Самим стать экспортерами передовых технологий и тем самым обеспечить высокую добавленную стоимость наших продуктов. Надо сделать так, чтобы наше общество в ближайшие пять лет стало богаче".