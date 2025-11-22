3.68 BYN
Белорусские предприниматели рассказали, как государство стимулирует развитие "своего дела"
Малое и среднее предпринимательство обеспечивает пятую часть объема промышленного производства и третью часть в розничном товарообороте. За текущую пятилетку профинансировано свыше 9 сотен проектов более чем на 100 млн белорусских рублей. Предварительные итоги подвели в Минэкономики на неделе предпринимательства. Кто же они - представители белорусского бизнеса и как государство стимулирует развитие "своего дела"?
Бизнес – дело тонкое. И выбирают его люди, которые могут просчитать на несколько шагов вперед. У них есть хорошие идеи, как раскрутить свое дело, но порой не всегда хватает на это средств и без поддержки государства не обойтись.
Виктор Николаевич - ветеринарный врач со стажем. Опыт и, главное, желание помогать братьям нашим меньшим, подтолкнули открыть еще 10 лет назад первый филиал. Сегодня это уже сеть ветклиник.
Льготные займы, лизинги, поручительства предоставляет Фонд финансовой поддержки предпринимателей. Выгодные процентные ставки, которые зависят от социально-экономической важности проекта, привлекают бизнес.
Положительный экономический эффект от сотрудничества с фондом ощутило и минское рекламное агентство. В небольших помещениях, в которых такое количество бумаги и расходного материала, что понимаешь: проблем с заказами здесь точно нет - за месяц принимают более 300. После покупки принтера работа заиграла новыми красками в прямом смысле.
Найти потенциальных клиентов возможно дистанционно. Это тоже один из инструментов помощи.
Уже в этом году фонд увеличил кредитный портфель практически в два раза, потому что начал работать в связке с Банком развития. Это дополнительные ресурсы и возможности.
Примеров успешных проектов малого и среднего бизнеса не одна тысяча. И такое внимание со стороны государства этому сектору экономики понятно - он обеспечивает четверть ВВП. Это один из важных источников занятости - около полутора миллионов занятых в сфере. Вот итог настоящего диалога бизнеса и власти.