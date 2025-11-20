Кийко: Ежегодно около 3,6 млн человек являются плательщиками имущественных налогов

Говоря про имущественные налоги, сколько в целом насчитывается плательщиков в 2025 году, а также увеличилась ли сумма взносов, рассказал в "Актуальном интервью" министр по налогам и сборам Беларуси Дмитрий Кийко.

Ежегодно порядка 3,6 млн человек являются плательщиками имущественных налогов. Дмитрий Кийко

Собеседник отметил, что налоговые органы в отношении каждого плательщика с использованием информационных ресурсов обрабатывают всю информацию, чтобы за граждан сформировать сумму налога, подлежащую к уплате. "Плательщикам не надо подавать никакие сведения в налоговые органы, не надо и самостоятельно рассчитывать налог. Просто приходит извещение, в котором виден расчет налога по каждому объекту - земельному участку, недвижимости, транспортному средству, а также дается подсказка, как этот налог оплатить", - добавил он.

По словам министра, сумма налога в Беларуси в 2025 году сформирована порядка 412 млн белорусских рублей. Если посмотреть структуру, то 60 % приходится на транспортные средства. Чуть больше 30 % - на объекты недвижимости, а оставшиеся меньше 10 % - на земельные участки.

"Сумма налога выросла по сравнению с 2024 годом на 10-11 %, в пределах 40 млн белорусских рублей, но это не значит, что у белорусов выросли налоговые ставки. На это также влияет расширение налоговой базы, приобретение новых объектов недвижимости, транспортных средств и тому подобное, поэтому таких сильных факторов, которые повлияли на количество плательщиков либо на сумму, у нас нет", - заявил Дмитрий Кийко.