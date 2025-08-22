Клиенты ВТБ (Беларусь) получат повышенный кешбэк за покупки к школе

ВТБ (Беларусь) увеличил кешбэк за безналичные покупки к новому учебному году news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b62d8b99-eb61-46eb-a8a3-c12123354f51/conversions/90a821f0-3941-4d22-b458-c836351412d3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b62d8b99-eb61-46eb-a8a3-c12123354f51/conversions/90a821f0-3941-4d22-b458-c836351412d3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b62d8b99-eb61-46eb-a8a3-c12123354f51/conversions/90a821f0-3941-4d22-b458-c836351412d3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b62d8b99-eb61-46eb-a8a3-c12123354f51/conversions/90a821f0-3941-4d22-b458-c836351412d3-xl-___webp_1920.webp 1920w

ВТБ (Беларусь) увеличил кешбэк за безналичные покупки к новому учебному году. Бонусы будут начисляться за транзакции от 10 белорусских рублей по платежным и зарплатным картам банка до 1 сентября.

Кешбэк начисляется в рамках программы лояльности BonusBOX и распространяется на широкий список категорий: магазины детской одежды и обуви, аксессуаров и спорттоваров, универмаги, различные торговые точки, а также канцелярские товары, салоны флористики и многое другое.

"С начала года наши клиенты накопили 700 тыс. бонусных баллов, которые можно потратить по своему усмотрению. В преддверии нового учебного года мы традиционно предлагаем нашим держателям платежных и зарплатных карт дополнительные бонусы за безналичный шопинг к школе. В прошлом году за аналогичный период акции клиенты заработали 29 тыс. бонусных баллов", - рассказала начальник отдела клиентской поддержки ВТБ (Беларусь) Екатерина Линиченко.