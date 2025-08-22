3.70 BYN
Клиенты ВТБ (Беларусь) получат повышенный кешбэк за покупки к школе
ВТБ (Беларусь) увеличил кешбэк за безналичные покупки к новому учебному году. Бонусы будут начисляться за транзакции от 10 белорусских рублей по платежным и зарплатным картам банка до 1 сентября.
Кешбэк начисляется в рамках программы лояльности BonusBOX и распространяется на широкий список категорий: магазины детской одежды и обуви, аксессуаров и спорттоваров, универмаги, различные торговые точки, а также канцелярские товары, салоны флористики и многое другое.
"С начала года наши клиенты накопили 700 тыс. бонусных баллов, которые можно потратить по своему усмотрению. В преддверии нового учебного года мы традиционно предлагаем нашим держателям платежных и зарплатных карт дополнительные бонусы за безналичный шопинг к школе. В прошлом году за аналогичный период акции клиенты заработали 29 тыс. бонусных баллов", - рассказала начальник отдела клиентской поддержки ВТБ (Беларусь) Екатерина Линиченко.
Использовать накопленные баллы можно в интернет-банке и приложении VTB Online. Стать клиентом и бесплатно оформить любую карту ВТБ (Беларусь) можно в офисе или с помощью онлайн-сервисов банка.