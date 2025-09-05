3.70 BYN
КНР, РФ и Беларусь думают над созданием глубоководного порта
Россия, Китай и Беларусь обсуждают возможность строительства глубоководного портового терминала, который будет располагаться в Приморском крае. Такой информацией поделился в эфире радио Sputnik министр экономического развития этого региона РФ Андрей Блохин, пишет sputnik.by.
Он пояснил, что терминал может появиться в Хасанском районе Приморского края.
"Сейчас все находится на этапе обсуждения. Конечно, мы заинтересованы в его реализации и считаем, что для этого все уже есть. В том числе с нового года у нас вступает в силу закон о международной территории опережающего развития. Можно пользоваться всеми возможными преференциями", - отметил министр.
Ранее сообщалось, что белорусская сторона рассчитывает создать свой терминал и в порту Мурманска. Он может заработать в 2028 году. Планируется перевалка 25 млн т груза в год.