3.65 BYN
3.01 BYN
3.54 BYN
Кочанова: Сотрудничество между Беларусью и Россией в рамках СГ крайне важно
Сотрудничество между Беларусью и Россией в рамках Союзного государства крайне важно и продолжает развиваться на высоком уровне. Об этом сегодня заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с зампредседателя Совета Федерации Юрием Воробьевым накануне заседания межпарламентской комиссии двух стран.
Главная тема - ревизия тех договоренностей, которые были заключены на Форуме регионов Беларуси и России в Нижнем Новгороде, и обсуждение наполняемости предстоящего форума. Предполагается, что его основной тематикой станет экономика. К слову, в Минской области уже создан оргкомитет. Напомним, сумма контрактов уже сегодня достигла 900 млн белорусских рублей по итогам предыдущего Форума регионов Беларуси и России. И сейчас главная задача - не опустить планку.
Юрий Воробьев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России:
"Обсудили новые форматы встреч между нашими парламентариями. Начиная с 2026 года, будем проводить наши форумы один раз в два года. Мы так решили. Потому что появляется еще один патриотический форум, который будет проходить накануне 9 Мая. Парламентские встречи дают нам возможность не только отрегулировать наше законодательство, но и обеспечить решение новых интересных проектов, которые мы здесь оговариваем и в дальнейшем реализуем, особенно в сфере молодежной политики".
Между Беларусью и Россией сложились давние добрые дружеские отношения. И тональность этих отношений задают президенты двух стран. Кроме того, установлен высокий уровень межпарламентского сотрудничества. Стороны работают плодотворно по всем направлениям, в том числе международным.