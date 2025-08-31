"Красное золото": на долю Беларуськалия приходится 1/5 мирового объема производства калийных солей

31 августа в Беларуси отмечают свой профессиональный праздник те, кто каждый день, рискуя своей жизнью через тьму и опасность, добывают белорусское "красное золото". Шахтеры - это люди, которые точно знают цену земли и дорожат ею, ведь именно из недр они извлекают ценный минерал, без которого немыслимо современное сельское хозяйство.

Калийные соли - достояние, бренд и гордость Беларуси.

Не зря каждая пятая часть мирового объема калийных удобрений является белорусской. Это сырье востребовано в десятках стран по всему миру - от Азии до Латинской Америки. Белорусские горняки работают в шахтах, уходящих на глубину до 700 м, и не останавливаются ни на минуту.

Беларуськалий - история успеха, написанная трудолюбием, инновациями и верностью традициям. Из одного калийного комбината за относительно небольшой промежуток времени он превратился в крупную горно-химическую корпорацию с собственными уникальными технологиями и инновациями. Впечатляющие цифры подкреплены надежным фундаментом: Старобинское и Петриковское месторождения калийных солей с общими запасами "красного золота" в 6,4 млрд т обеспечат стабильную работу предприятия не менее чем на 130 лет.

На долю Беларуськалия сегодня приходится пятая часть мирового объема производства калийных солей. Беларусь поставляет свою продукцию в Россию, Китай, Вьетнам, Иран и Азербайджан.

Вся добыча проходит в лаве - это сердце шахты, где рождается "белорусское красное золото". Сильвинит - это и есть главный источник калия для производства удобрений. Сегодня для добычи этого белорусского достояния используется мощный горнодобывающий комбайн.

В забое всегда работают плечом к плечу, в паре.

Андрей Прищепа, горнорабочий очистного забоя ОАО "Беларуськалий":

"Тут случайных людей нет. Все должны понимать друг друга с полуслова, даже с жеста. Здесь техника безопасности стоит на первом месте".

Схема добычи калийных удобрений достаточно проста: комбайн, двигаясь вдоль забоя, срезает полосу сильвинита. Измельченный минерал по конвейеру поступает к грузовому стволу и поднимается на поверхность для дальнейшей переработки. Сам этот огромный массив породы поддерживают специальный устройства - крепи.

Помимо Солигорска, важным центром горнодобывающей промышленности Беларуси становится город Любань, который все чаще называют "второй шахтерской столицей". Здесь реализуется крупнейший инвестиционный проект страны - новый горно-обогатительный комплекс, призванный существенно увеличить объемы производства калийных удобрений и дать новый импульс развития.

В планах есть значительное увеличение глубины и протяженности калийных магистралей, которые здесь сейчас составляют около 2 км. Принцип работы здесь такой же, как на Беларуськалии.

Вадим Дубик, главный инженер рудника ОАО "Недра Нежин":

"На сегодняшний день у нас на руднике работает треть проходческих комплекса КРП-3. Одна лава запущена в производство, вторая находится в монтаже. Мы ведем выемку второго сильвинитового слоя. Мощность на данном участке составляет 1,5 м".

"Шахтер" - это не просто работа, это испытание. Опасность и риск здесь являются постоянными спутниками. Именно поэтому в шахте остаются только самые сильные, выносливые и преданные своему делу люди. Твердость духа, жесткость характера и крепкое здоровье - вот что отличает настоящего шахтера. Это проверка на прочность, которую проходят единицы.

Вадим Поддубицкий, машинист горных выемочных машин ОАО "Недра Нежин":

"Самое опасное, что может здесь быть, это обрушение кровли. Лава задвинулась, крепи задвинули, обезопасили себя и напарника и можно работать".

Мощность нового комплекса позволит производить до 2 млн т хлорида калия в год, что обеспечит работой более 1,2 тыс. человек. "Соленое" золото и новые возможности - вот что ждет регион.

Иван Головатый, первый замдиректора горно-обогатительного комплекса ОАО "Недра Нежин":

"Проделана большая работа в части горнопроходческих работ по строительству выработок в руднике. На сегодняшний день пройдено более 20 км горных выработок в шахте, добыто 500 тыс. т руды, поднятой из шахты. В текущем году начато вскрытие первого калийного горизонта и в последующие годы планируется вскрытие третьего калийного горизонта. В целом запасы "Недра Нежин" рассчитаны порядка на 50-60 лет".

Калийные соли - это не только основа современного сельского хозяйства, но и ценное сырье для химической промышленности и медицины.

Беларусь по праву занимает лидирующие позиции на мировом рынке этого "соленого сокровища". По данным Геологической службы США, в 2024 году страна увеличила добычу калия в 1,5 раза, достигнув 7 млн т. Опережают Беларусь по производству калийных удобрений лишь Канада и Россия, а в числе лидеров также Китай и Германия.

Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что калийные соли - это инвестиционно привлекательный и востребованный ресурс.