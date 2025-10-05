3.69 BYN
2.99 BYN
3.51 BYN
Крутой о том, какие ниши можно занять на российском рынке
Глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой рассказал о белорусских предложениях для российского рынка.
"Последняя встреча лидеров наших стран показала, что, невзирая на то что у нас уже и так огромные цифры - под 60 млрд долларов общего товарооборота с товарами и услугами, нам есть куда расти, и возможности на самом деле огромные. У нас неплохая ситуация в банковской сфере, ситуация с финансами и бюджетом. Мы можем перераспределить часть ресурсов на хорошие экспортные контракты. Конечно, хотелось бы, чтобы эти контракты были долгосрочными - три и более лет, но если есть выгодные контракты, что называется, здесь и сейчас (даже годовые), то надо такие программы россиянам предлагать. У них на рынке высокие процентные ставки, а объем субсидий, лизинговых программ серьезно сжат. Поэтому у нас есть возможности, есть ресурсы эту нишу занять и поддержать наших производителей", - сказал Дмитрий Крутой.
Он отметил, что товарооборот с некоторыми российскими регионами выше средних цифр. "Мы хотели бы выйти на цифры 103-105 % товарооборота. Я сейчас говорю конкретно по товарам, потому что в сфере услуг цифры неплохие - это транспортные, строительные, IT-услуги. Там все как раз развивается неплохо, и там нужно просто загружать соответствующие предприятия и масштабироваться - из одних регионов России переходить в другие. На самом деле ситуация очень простая. По традиционным промышленным товарам мы просели, но это компенсировано продуктами питания, металлургией, частично легкой промышленностью. Поэтому и общие средние цифры на сегодняшний день выглядят достаточно приемлемо", - констатировал глава Администрации Президента.