Крутой о том, какие ниши можно занять на российском рынке

"Последняя встреча лидеров наших стран показала, что, невзирая на то что у нас уже и так огромные цифры - под 60 млрд долларов общего товарооборота с товарами и услугами, нам есть куда расти, и возможности на самом деле огромные. У нас неплохая ситуация в банковской сфере, ситуация с финансами и бюджетом. Мы можем перераспределить часть ресурсов на хорошие экспортные контракты. Конечно, хотелось бы, чтобы эти контракты были долгосрочными - три и более лет, но если есть выгодные контракты, что называется, здесь и сейчас (даже годовые), то надо такие программы россиянам предлагать. У них на рынке высокие процентные ставки, а объем субсидий, лизинговых программ серьезно сжат. Поэтому у нас есть возможности, есть ресурсы эту нишу занять и поддержать наших производителей", - сказал Дмитрий Крутой.