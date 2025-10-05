Крутой: Отрасли, связанные с микроэлектроникой, авиастроением и автокомпонентами, сегодня растут

На неделе Минск стал центром притяжения технологий и инноваций. Белорусская столица принимала Международный промышленный форум "ИННОПРОМ. Беларусь".

Три дня презентаций и подписаний соглашений и контрактов в режиме нон-стоп. Только у предприятий Минпрома сумма превысила 265 млн долларов.

Параллельно с выставкой был и большой переговорный марафон, в том числе с губернаторами российских регионов. Экспорт по некоторым товарам пока проигрывает прошлогодним результатам.

Корреспондент "Первого информационного" Светлана Лукьянюк поговорила с главой Администрации Президента Дмитрием Крутым, чтобы узнать подробности о форуме и проблемных вопросах.

По его словам, с учетом ситуации, которая сегодня складывается на рынке, в первую очередь промышленных товаров, машиностроительной продукции, в этом сегменте есть проблема недобросовестной конкуренции, потому что есть демпинговые поставки, есть дублирующее производство. "Буквально на прошлой неделе наши лидеры затрагивали эту тему на двусторонней встрече. Белорусский Президент обозначил лидеру России проблему. Процессы, которые происходят последние три года, создают очень серьезное напряжение для наших традиционных производителей, мы видим определенное проседание рынка. И проведение ИННОПРОМ, возможность личного общения с губернаторами позволяет выявить, насколько критичны эти вопросы, все ли так плохо или наоборот все хорошо. Картина на самом деле пестрая", - отметил он.