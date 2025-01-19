Курс биткоина обновил исторический максимум

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, поднявшись выше 109,5 тыс. долларов, свидетельствуют данные площадки Binance, сообщает ТАСС.

По данным на 09:56 мск, криптовалюта росла на 3,63 %, до 109,588 тыс долларов. К 10:13 мск стоимость биткоина замедлила рост и находилась на уровне 08,973 тыс. долларов (+3,45 %).

В последний раз стоимость биткоина устанавливала исторический максимум 17 декабря 2024 года, поднявшись до 108,353 тыс. долларов.

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.