Лугина поделилась ожиданиями от III Белорусско-узбекского женского бизнес-форума
Белорусско-узбекский женский бизнес-форум становится площадкой для обмена опытом, поиска новых направлений кооперации и укрепления женского предпринимательства.
Почему Узбекистан стал ключевым партнером для белорусской легкой промышленности и как женская дипломатия и бизнес-форумы открывают новые рынки, рассказала председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина в "Актуальном интервью".
Не случайно именно легкая промышленность Беларуси и Узбекистана так тесно взаимодействует, в том числе на полях форумов. Узбекистан за последние 15 лет активно развивает легкую промышленность, которая формирует около 20 % ВВП страны. Государство создало условия для развития бизнеса, привлекло инвестиции через различные механизмы. На форумах обсуждается опыт обеих стран, сильные стороны и возможности для кооперации.
"Сильная сторона Узбекистана - сырьевой ресурс, особенно хлопок и хлопковая пряжа, а также трудовые ресурсы: ежегодно население увеличивается до 1 млн человек. Для Беларуси интересен опыт Узбекистана, а для них - наша школа конструкторов, дизайнеров, технологов. Мы отвечаем мировым стандартам, и это ценно для узбекских партнеров. Уже есть совместные проекты по пошиву продукции и совместной сбытовой политике на рынках России и других стран", - отметила Татьяна Лугина.
Первый форум был сосредоточен на текстиле: было подписано пять контрактов на сумму около 2 млн долларов. На втором форуме было заключено уже 6-7 контрактов, больше промышленной кооперации, поставки полотна и технологий. На форумах обсуждались стратегические вопросы, такие как медицина, тяжелое машиностроение, нефтяная отрасль. Важно, что обсуждения проходят на высоком уровне, что дает серьезный задел для будущих экономических результатов.
Татьяна Лугина заявила, что на предстоящем форуме особое внимание планируется уделить экспортному потенциалу: чтобы две страны, усилив свои позиции, смогли бы системно выходить на новые рынки или возвращать утраченные позиции.