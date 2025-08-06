Лугина поделилась ожиданиями от III Белорусско-узбекского женского бизнес-форума

Фото sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b530df25-ad80-477c-ab99-d9ba1e95a6c5/conversions/a2365ddf-4bfc-46bb-968a-dd6e691a05e6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b530df25-ad80-477c-ab99-d9ba1e95a6c5/conversions/a2365ddf-4bfc-46bb-968a-dd6e691a05e6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b530df25-ad80-477c-ab99-d9ba1e95a6c5/conversions/a2365ddf-4bfc-46bb-968a-dd6e691a05e6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b530df25-ad80-477c-ab99-d9ba1e95a6c5/conversions/a2365ddf-4bfc-46bb-968a-dd6e691a05e6-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sb.by

Белорусско-узбекский женский бизнес-форум становится площадкой для обмена опытом, поиска новых направлений кооперации и укрепления женского предпринимательства.

Почему Узбекистан стал ключевым партнером для белорусской легкой промышленности и как женская дипломатия и бизнес-форумы открывают новые рынки, рассказала председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина в "Актуальном интервью".

Не случайно именно легкая промышленность Беларуси и Узбекистана так тесно взаимодействует, в том числе на полях форумов. Узбекистан за последние 15 лет активно развивает легкую промышленность, которая формирует около 20 % ВВП страны. Государство создало условия для развития бизнеса, привлекло инвестиции через различные механизмы. На форумах обсуждается опыт обеих стран, сильные стороны и возможности для кооперации.

"Сильная сторона Узбекистана - сырьевой ресурс, особенно хлопок и хлопковая пряжа, а также трудовые ресурсы: ежегодно население увеличивается до 1 млн человек. Для Беларуси интересен опыт Узбекистана, а для них - наша школа конструкторов, дизайнеров, технологов. Мы отвечаем мировым стандартам, и это ценно для узбекских партнеров. Уже есть совместные проекты по пошиву продукции и совместной сбытовой политике на рынках России и других стран", - отметила Татьяна Лугина.

Первый форум был сосредоточен на текстиле: было подписано пять контрактов на сумму около 2 млн долларов. На втором форуме было заключено уже 6-7 контрактов, больше промышленной кооперации, поставки полотна и технологий. На форумах обсуждались стратегические вопросы, такие как медицина, тяжелое машиностроение, нефтяная отрасль. Важно, что обсуждения проходят на высоком уровне, что дает серьезный задел для будущих экономических результатов.