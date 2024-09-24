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Лугина: Система предприятий концерна "Беллегпром" показывает рост экспорта

Беллегпром фиксирует рост экспорта с начала года на уровне 6 %. Цифры привела председатель концерна Татьяна Лугина. В текущем году набирает вес в поставках индийский рынок. Продолжается активная работа с Китаем, куда поставки выросли более чем в три раза. А наибольший плюс зафиксирован на рынках стран дальней дуги.

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