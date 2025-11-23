"Время Первого": будущее науки, обновление Полесья, кадровые назначения, жест доброй воли

До Нового года остается чуть больше месяца - и за это время должны быть подготовлены и внесены на рассмотрение Президенту согласованные предложения по совершенствованию науки. Таков итог жесткого и откровенного разговора с научной элитой страны. На злобу дня. Конец года вообще будет насыщенным. Александр Лукашенко анонсировал большую поездку на Юг планеты, переговоры с американскими партнерами и не только.

В декабре на повестке ВНС будет и глобальный пятилетний план социально-экономического развития страны. Завершается 2025-й мощно! Новые подробности главных политических событий недели - в рубрике "Время Первого". Что Польша продемонстрировала Литве? Может ли в Беларуси появиться свой "Орешник"? А также к чему готовятся Лукашенко и Путин?

О том, что Президент готовится к серьезному разговору о науке, чувствовалось в последние недели и дни. Проскальзывало вслух. О мониторинге контролеров, анализе рабочей группы и мнениях заслуженных спецов. Мы пятничным утром, как и Президент, пытались прочувствовать, чем "дышит" научный свет и какие проблемы.

Сергей Красный, замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

"На мой взгляд, это нескоординированность действий. То есть учреждения Академии наук работают как бы самостоятельно, определяя, что им изучать, и потом пытаются разработки свои внедрить".

люди в зале во время большого разговора о науке с Президентом

"Надо работать все-таки от экономики. Это основная задача, - считает гендиректор ОАО "Интеграл" Андрей Буйневич. - Каждый результат, в науке бывают и отрицательные результаты, которые тоже считаются результатами, нацелен на то, чтобы конечная продукция имела хороший потенциал реализации, в первую очередь на экспорт. Все зависит от того, как мы выстроим взаимодействие. Ученые и мы".

У председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрия Пантуса поинтересовались, по силам ли белорусам свой условный "Орешник" сделать. "Не обязательно говорить про "Орешник", - отметил он. - Есть много других средств вооружения, которые сегодня находятся в стадии разработки, в том числе с российскими партнерами. Поэтому очень много впереди".

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

"Мы старались выработать системные меры, которые сохранят все лучшие достижения, которых немало в Академии наук, и дадут академической, вузовской, отраслевой науке дополнительный импульс для развития".

Бывших академиков, как говорится, не бывает, поэтому в зале, где все собираются, не только нынешний, но и прежние главы НАН.

Михаил Мясникович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси:

"У науки есть два великих предназначения - предвидение и польза. Поэтому наука должна смотреть на несколько шагов вперед и предлагать разумные идеи. И второе - это конкретные проекты, конкретные программы, которые необходимо реализовывать в рамках повышения конкурентоспособности национальной экономики".

Подготовленные помощником материалы Александр Лукашенко даже отложил в сторону - чтоб сказать о том, что, кажется, накипело.

"Без науки не может быть страны. И сегодня такой момент, когда наука архиважна. Вы к этому готовы? Если готовы, давайте без амбиций и понтов начинать работать, - сказал глава государства. - Мы не можем больше допустить дестабилизации нашей обстановки, чего хотят наши конкуренты. Без науки дальше развития быстрого не будет. Мы отстанем. Мы остановимся. Мы упадем. А идущие за нами нас затопчут, как я вам говорил. Поэтому, Владимир Степанович, мой вам совет. Определитесь, с кем вы будете там работать".

Жестко, но честно. И, пожалуй, так с учеными Александр Лукашенко еще не говорил. Ковид, санкции, 2020 год - в сложное время ученые не рванули для медицины, села, промышленности.

Александр Лукашенко

"А где были вы?" - не раз без обиды, но с острым сожалением говорил во время разговора Президент, обращаясь к ученым.

Речь зашла и об оплате труда ученых. Здесь Президент заметил, что от людей науки требуется вполне конкретный результат. "Встаньте и скажите: кому мы не заплатили за великие открытия? Если такие люди есть, немедленно рассмотрим ваши заявления и примем соответствующее решение, - заявил глава государства.

"Может быть, вы великие беспилотники изобрели, и их нельзя ни задержать, ни посадить, ни сбить. Или может быть противоядие к этим беспилотникам. Или в ракетном производстве чудо сделали какое-то. Расскажите, ученые, что вы сделали для того, чтобы наша страна могла чем-то гордиться? Или вы IT-технологии какие-то внедрили? И где они? Или вы, может быть, робот изобрели для доения коров? Самый современный, самый лучший в мире. Вы его изобрели?" - задал несколько вопросов белорусский лидер.

Статус ученых, о котором так много говорили, не купишь - нужно зарабатывать трудом и идеями.

Научные изыскания должны соответствовать экономике - делаем, что можем, а не то, что нужно. Очевидно, что без смычки опыта и молодости не продвинешься. Рассмотрели и возможность консолидации всех венчурных ресурсов под крышей НАН.

Без рисков в науке не обойтись. Ну а вообще - требования к ученым будут только усиливать.

"Платить будем за результат. Время конкретных дел", - заявил Александр Лукашенко.

Президент ждет согласованных предложений - как будут совершенствовать научную сферу. Дедлайн - сразу после Нового года. Вклад науки, как бы ни было сложно, должны чувствовать земные сферы, в первую очередь АПК и промышленность.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

"По итогам этого года, конечно, будет просадка, но пятилетку мы закончим с приростом показателей как по экспорту, так и по объемным показателям выше поставленных задач пятилетки".

На технологический суверенитет Беларусь и Россия сегодня работают сообща. Что традиционно звучит на "губернаторских" встречах.

Строительство АЭС - из той же серии. Об этом, как и о совместных проектах в промышленности и поставках продукции, говорили и с главой Ростовского региона, который прежде возглавлял авиастроительную корпорацию.

Люди во Дворце Независимости

"В средствах массовой информации все чаще говорят: ах, вот станки с ЧПУ, ах, там вот какие-то "космические" станки, которые мы только видели и производить не умеем, а производят полторы-две страны. Возможно. Но таких-то ведь станков немного надо. Все остальное мы умеем делать. И в России, и особенно у нас. Я знаю точно", - подчеркнул Президент Беларуси.

Юрий Слюсарь, губернатор Ростовской области России:

"В кооперации, которая имеет глубокие исторические корни и в первую очередь она в машиностроении, нужно четко понимать те точки роста, зоны роста, над которыми мы должны совместно работать. Нам многое по силам. Ну и совместными усилиями, я уверен, что мы действительно сможем многого добиться".

"Давление извне колоссальное. Не называю адреса, пароли, явки. Вы это хорошо знаете. Поэтому нам надо удержать свое. Беларусь и Россия были вместе и будут. Никто не сможет разорвать наше единство, как бы кому-то ни хотелось", - сказал белорусский лидер.

Под каперы прозвучало много, но есть что обсудить за закрытыми дверями.

Юрий Слюсарь, губернатор Ростовской области России:

"Я считаю, что мы справляемся с давлением. Мы, я считаю, достойно адаптировались ко всем этим условиям. И, на мой взгляд, если говорить о каком-то балансе, то те партнеры, которые ввели эти санкции, на мой взгляд, потеряли больше, чем мы. Мы начали свое производить, свое покупать и свое развивать. А вот что будут делать они, это большой вопрос".

И хоть частотой контактов президентов Беларуси и России никого не удивишь, решили спросить, почему прошлым субботним вечером Лукашенко и Путин были на связи.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Это был звонок в преддверии мероприятий по линии ОДКБ в Бишкеке. Но обсуждались в основном повестка этого заседания и сотрудничество в военно-промышленном комплексе".

Президент тоже сделал спойлер: предстоит большая командировка по Югу планеты - Лукашенко ждут в Мьянме, Омане, Алжире.

"Конец года будет очень сложным и тяжелым. Скорее всего, еще в декабре у нас переговоры с нашими американскими партнерами, по крайней мере мы на это ориентируемся", - рассказал о планах белорусский лидер.

Но, кажется, свои сигналы за океан Минск шлет уже сейчас - руководствуясь принципом гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Президент по просьбе Папы помиловал католических священников и в развитие договоренностей с Трампом 31 украинца.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"Наш Президент поступательно выступает за стабилизацию ситуации в регионе, налаживание диалога между всеми государствами и решение всех спорных вопросов сугубо мирным путем. Переговоры с различными странами, и прежде всего с США, сейчас находятся в активной фазе. Мы всегда говорили и говорим: Республика Беларусь открыта к диалогу и готова рассматривать предложения всех заинтересованных сторон".

Вообще этот месседж Минск неизменно шлет на Запад. У нас нет особых иллюзий по поводу Вильнюса и Варшавы, но надежда, как всегда, умирает последней. Уже после открытия поляками пропускных пунктов здравый смысл с подачи перевозчиков и простых граждан победил и политический театр абсурда литовцев.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Зачем им это надо? Это очень такой дискуссионный вопрос и сложный. А самое главное, что с соседями надо всегда разговаривать, прежде чем принимать какие-то решения. И на сегодняшний день все-таки мы должны, скажем так, всегда действовать в конструктивном ключе, исходя из интересов наших граждан, из интересов наших экономик, из интересов бизнеса. Поэтому, когда уходят в сторону какие-то странные причины, идеи, и люди, в том числе и государственные деятели, начинают прагматично мыслить в интересах своих людей, тогда, мне кажется, находится правильное решение. Поэтому, если есть какая-то проблема, мы всегда открыты к диалогу. Давайте будем обсуждать, решать эти проблемы, если таковые имеются. А все импульсивные действия, мне кажется, не очень красят людей столь высокого уровня".

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Я считаю, что Польша продемонстрировала такой жесткий, нормальный прагматизм. В Польше лучше считают деньги. И Польша реально хочет быть предсказуемым партнером в выстраивании очень серьезного логистического, транспортного хаба на своей территории, к чему они и стремятся. Главная идея конфронтации в свое время у польской стороны была в привлечении избыточного внимания со стороны Европейского союза, НАТО и основных своих партнеров по этим организациям для получения серьезных финансовых вложений якобы на предотвращение угрозы с Востока. Сегодня решения приняты, деньги начинают поступать, осваиваться, и Польша теперь потихонечку может уже от конфронтации отходить к выстраиванию диалога в другой плоскости. Я же говорю, это очень прагматичные люди".

Новым кадрам в регионах, науке и промышленности Александр Лукашенко напомнил о своих подходах.

"У меня с вами сегодня короткий, мужской разговор, - предупредил Президент, обращаясь к новым руководителям ГКНТ, вузов и МТЗ. - Пришло время конкретных дел". Действовать, по словам Александра Лукашенко, нужно по принципу "пришли, увидели, дали результат". Тогда можно вести речь и о заслуженном вознаграждении. "Достань и положи (то есть предоставь результат. - Прим. ред.) - получи столько, сколько захочешь. Но если нечего достать, не о чем и разговаривать", - образно пояснил глава государства.

"Я очень хотел бы, чтобы у вас был результат", - подчеркнул он.

Руководителю предприятия, продукцию которого знают на всех континентах, было личное напутствие.

"Тебе будет нелегко, так что вперед", - сказал белорусский лидер.

Тарас Мурог, гендиректор ОАО "Минский тракторный завод"

Тарас Мурог, гендиректор ОАО "Минский тракторный завод":

"В первую очередь надо мобилизировать те ресурсы, которые существуют, провести определенную реструктуризацию. И, естественно, продавать, продавать, продавать. Производить мы умеем, производить умеем хорошо, много. Раскрутить именно рынки продаж, открыть новые рынки".

Журналисты смогли увидеть, как идет рокировка кадров - небольшая заминка на входе, заметно волнение назначенцев.

Работа сельскохозяйственных предприятий, райагросервисы, внимание людям. Круг вопросов местной власти понятный. Президент сравнил руководителей районов с вратарем в воротах, когда за спиной уже никого нет. И посоветовал держать свою линию твердо.

"Вы видите, что происходит в Украине. Как будто в Украине не было никогда коррупции и там не воровали больше, чем вся страна. Вот в последнее время 100 млн долларов. Трамп говорит, что 300 млрд долларов только они дали Украине. Что такое 100 млн в 300 млрд? Ничего. Но главное ж не в том, что кто-то там украл эти 100 млн долларов. А важно - вскрыта система, начиная от первого руководителя и заканчивая всеми остальными, - добавил Александр Лукашенко. - И это даже в этом украинском круговороте не главное. Главное то, что их сейчас за ниточки, за веревочки из-за рубежа, из-за океана начинают дергать. Им (речь о Владимире Зеленском. - Прим. ред.) управляли, а сейчас тем более: "Этого убери, этого, этого, этого…" Убирает. Но уберут же и тебя".

Александр Лукашенко отметил, что и в Беларуси все последние десятилетия борются с этой заразой. "У нас тоже этого хватает. В любой стране этого хватает. Но никто меня не упрекнет, что я поощрял каких-то там жуликов, которые бы мне носили в том числе взятки. Никто. Поэтому смотрите. Пришли работать - работайте. Интересная работа. Не бедные. Но помните, у вас есть район. Вы там руководитель в этом районе. Вы за все отвечаете".

На неделе у Президента обсуждали развитие Полесья. Если Юг планеты еще впереди, то вот последние президентские поездки на юг страны показали: нужна новая программа. Документ до 2030 года охватит девять районов и 350 тыс. человек.

Директор ОАО "Парохонское" Владимир Хроленко считает, что основное, что нужно Полесью - это желание работать.

"Мы должны знать и понимать, какие надо провести мероприятия в рамках программы и вне ее, чтобы полешуки заметили, да и вся Беларусь, что мы серьезно занимаемся Полесьем. С одной стороны. С другой, мы всегда должны помнить, а есть ли у нас на это деньги для того, чтобы эти мероприятия осуществить", - сказал Александр Лукашенко.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель главы государства в Брестской области Михаил Русый

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель главы государства в Брестской области Михаил Русый посоветовал девушкам женихов искать в Лунинецком районе. Там, по его словам, много неженатых. "Там надежные мужики в этом регионе. Массово пошли выкупать земельные участки. Я с двумя парнями встретился, один говорит: я должен жену привезти, чтобы был участок обустроен, чтобы она пришла, а у меня уже хозяйство, я хозяин. Понимаете, вот это дорогого стоит, вот тут будет семья крепкая", - отметил Михаил Русый.

Михаил Русый отметил, что в регионе начали поступать предложения крупных инвестпроектов с вложением денег.

Кстати, программу на пятилетку для всей страны будут обсуждать на Всебелорусском народном собрании.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"В ближайшее время сам проект программы появится уже на руках у делегатов Всебелорусского народного собрания. И на следующей неделе мы планируем такие большие выезды для общения с членами ВНС. Представление программы, во-первых. Во-вторых, посмотреть, какие остались вопросы у делегатов, ответить на них. И если есть какие-то предложения по корректировке, по дополнению программы, конечно же, это все включить. Поэтому буквально две недели у нас очень будет горячая пора, связанная с окончательной отработкой, отшлифовкой самого проекта программы".

Программа достаточно напряженная, отметил министр. "Если смотреть на вызовы (мы в пятилетней программе этому внимание уделили, и там особая глава есть), то с учетом того, как развивается мировая экономика, конечно, программа достаточно напряженная. Мы это видим. Но в принципе все основные задачи, целевые показатели у нас заложены в основные программы уже среднего уровня, мы представляем, как это достигать".

За кадром важного официоза остаются личные истории. И вот одна из них.

режиссера Белтелерадиокомпании Илья Кревчик

Рабочее утро четверга начиналось в пресс-центре с поздравлений с юбилеем главного режиссера Белтелерадиокомпании Ильи Кревчика - именно его глазами все видят важные события в стране. Илья Иванович за режиссерским пультом больше чем полжизни.

Знак внимания от коллег, которые не один год работают бок о бок, и подарок со смыслом - цитрусовый из Дворца Независимости.