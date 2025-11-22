При Министерстве образования и науки ЛНР создана рабочая группа для изучения содержания учебников, учебно-методической литературы на территории Луганской Народной Республики. Книги, находившиеся под патронатом киевского режима, очень сильно влияли на подрастающие умы.

Наталья Расторгуева, директор Луганской республиканской универсальной научной библиотеки имени М. Горького

Наталья Расторгуева, директор Луганской республиканской универсальной научной библиотеки имени М. Горького:

"Мы увидели и смогли изъять для исследования некоторые образцы. Я думаю, что это однозначно вызовет огромный интерес у различных специалистов. Конечно же, это интересно прежде всего историкам, политологам, социологам".

"Литература неонацистского содержания, основанная на фейках, на исторических инсинуациях, на откровенной лжи. Вся однозначно русофобского содержания", - отметили она.

Появление такой литературы в библиотеках совпало с обострением антироссийской политики в Украине, начиная с 2013 года. "Вкладывались очень большие деньги. Когда мы открываем эту литературу, мы видим, что это прекрасная полиграфия, очень яркие, рассчитанные на детей, комиксы, где российские воины преподносятся в негативном ключе, а армия ВСУ - это спасители, это национальные герои. Это то, что массово внедрялось в детское сознание. Это литература, посвященная и новым европейским ценностям, особенно гендерным. Это книгио, к которым был абсолютно свободный доступ, это то, что брали люди", - рассказала Наталья Расторгуева.

Евгений Мирошниченко, заместитель министра образования и науки ЛНР

Евгений Мирошниченко, заместитель министра образования и науки ЛНР:

"Западные фонды действовали в учреждениях образования под видом гуманитарных миссий и тем самым вносили изменения, в том числе и в учебные планы. В комиксах русские преподносились в виде орков, происходило расчеловечение образа наших братских народов, искажение нашей общей истории, подвига наших предков, зачастую высмеивались эти факты. Эти западные фонды работали в основном с младшим поколением, работали на перспективу".

"У государства нет будущего, если оно растит молодое поколение на ненависти, на деструктивности, без созидания. Хочется отметить, что те дети, которые после 2022 года вернулись в Российскую Федерацию, видят совершенно другую картину - не ту, которую им преподносили в рамках учебного процесса. Они видят, что мы все настроены на созидательную повестку - создавать, получать качественное образование, работать на развитие нашей республики и страны в целом", - отметил замминистра образования и науки ЛНР.

По его словам, дети побывали во многих уголках страны, увидели, как она развивается, познакомились с достопримечательностями, культурными, историческими скрепами. И первое время у ребят был диссонанс, потому что им говорили одно, а по факту они видели совершенно другое.