В ЛНР нашли деструктивные комиксы для детей
При Министерстве образования и науки ЛНР создана рабочая группа для изучения содержания учебников, учебно-методической литературы на территории Луганской Народной Республики. Книги, находившиеся под патронатом киевского режима, очень сильно влияли на подрастающие умы.
Наталья Расторгуева, директор Луганской республиканской универсальной научной библиотеки имени М. Горького:
"Мы увидели и смогли изъять для исследования некоторые образцы. Я думаю, что это однозначно вызовет огромный интерес у различных специалистов. Конечно же, это интересно прежде всего историкам, политологам, социологам".
"Литература неонацистского содержания, основанная на фейках, на исторических инсинуациях, на откровенной лжи. Вся однозначно русофобского содержания", - отметили она.
Появление такой литературы в библиотеках совпало с обострением антироссийской политики в Украине, начиная с 2013 года. "Вкладывались очень большие деньги. Когда мы открываем эту литературу, мы видим, что это прекрасная полиграфия, очень яркие, рассчитанные на детей, комиксы, где российские воины преподносятся в негативном ключе, а армия ВСУ - это спасители, это национальные герои. Это то, что массово внедрялось в детское сознание. Это литература, посвященная и новым европейским ценностям, особенно гендерным. Это книгио, к которым был абсолютно свободный доступ, это то, что брали люди", - рассказала Наталья Расторгуева.
Евгений Мирошниченко, заместитель министра образования и науки ЛНР:
"Западные фонды действовали в учреждениях образования под видом гуманитарных миссий и тем самым вносили изменения, в том числе и в учебные планы. В комиксах русские преподносились в виде орков, происходило расчеловечение образа наших братских народов, искажение нашей общей истории, подвига наших предков, зачастую высмеивались эти факты. Эти западные фонды работали в основном с младшим поколением, работали на перспективу".
Война и мир |"Война за умы". Как украинский режим переформатировал детей через библиотеки и учебники
В новом выпуске проекта "Война и мир" разбираемся, какую литературу массово и бесплатно навязывали детям на территориях бывшей Украины, чтобы вырастить поколение с ненавистью к России. - Миллионы русофобских книг и учебников - от "крутой истории Украины от динозавров" до полного вычёркивания русской классики - Как западные фонды и Институт национальной памяти уничтожали русскую литературу и прятали Толстого в подвалах - Почему библиотекари спасали книги от сожжения, а сегодня изъято уже более 100 тысяч экстремистских изданий - Можно ли вернуть доверие к настоящей истории и исцелить травму целого поколения?
"У государства нет будущего, если оно растит молодое поколение на ненависти, на деструктивности, без созидания. Хочется отметить, что те дети, которые после 2022 года вернулись в Российскую Федерацию, видят совершенно другую картину - не ту, которую им преподносили в рамках учебного процесса. Они видят, что мы все настроены на созидательную повестку - создавать, получать качественное образование, работать на развитие нашей республики и страны в целом", - отметил замминистра образования и науки ЛНР.
По его словам, дети побывали во многих уголках страны, увидели, как она развивается, познакомились с достопримечательностями, культурными, историческими скрепами. И первое время у ребят был диссонанс, потому что им говорили одно, а по факту они видели совершенно другое.
"Очень важно с детской психикой работать. Мы все нацелены на то, чтобы дети у нас были созидателями, а не разрушителями", - заключил Евгений Мирошниченко.