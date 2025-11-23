Дыра в границах - дыра в бюджете: как политика открытых дверей добивает Европу

Политика открытых дверей Евросоюза некогда служила великой цели - залатать дыры в демографии. Стремительно стареющее и не желающее воспроизводить себе подобных население Старого Света рассчитывало получить дешевую рабочую силу, которая бы кормила в дальнейшем белых господ. Вот только ситуация вышла из-под контроля. Миграционные потоки стали совершенно неконтролируемыми, а новоиспеченные граждане ЕС не только активно размножаются, но и успешно перевозят своих родных.

Не многим отличается ситуация и с украинскими беженцами, которые не спешат ни ассимилироваться, ни тем более искать работу. Как итог, социальная система принимающих стран трещит по швам, не справляясь с количеством нахлебников, что вскоре может привести к натуральному народному бунту. Коренные жители устали кормить за свой счет чужие рты, которые вместо благодарности все чаще требуют пред собой преклонения. О том, как брюссельская добродетель довела людей до ручки, - в рубрике "Полная €врОПА".

Мигранты гуляют по улице news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fc75903-fccd-4195-b316-670c3e86e51d/conversions/70ce6ce0-12cc-4610-be9e-2af8c36bc7d7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fc75903-fccd-4195-b316-670c3e86e51d/conversions/70ce6ce0-12cc-4610-be9e-2af8c36bc7d7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fc75903-fccd-4195-b316-670c3e86e51d/conversions/70ce6ce0-12cc-4610-be9e-2af8c36bc7d7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fc75903-fccd-4195-b316-670c3e86e51d/conversions/70ce6ce0-12cc-4610-be9e-2af8c36bc7d7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Это сказ о том, как старушка Европа вошла в период полураспада. Можно тысячи раз вспоминать о политике милитаризации, санкциях и отказе от российских энергоносителей, безусловно, все это натуральные кованные гвозди в крышку гроба Евросоюза. Но есть еще кое-что, о чем мы как-то подзабыли. Вот уже десять лет как благодаря стараниям Ангелы Меркель Европейский союз все никак не может закрыть свои двери для сотен тысяч мигрантов.

Герт Вилдерс, лидер Партии свободы (Нидерланды):

"Сегодня мы действительно находимся на перепутье. Будем ли мы продолжать политику открытых границ, чтобы предать нашу нацию, или мы встанем и скажем нет и будем бороться за права и самобытность нашего собственного народа? Я надеюсь, что мы выберем последнее и что большинство людей поступят так же".

Заявления такого толка становятся все популярнее на просторах ЕС, и не только.

Великобритания

Великобритания, некогда приделавшая ноги своему членству в союзе, не смогла увернуться от проблемы непрошеных гостей. И в этом деле она даже превзошла остальных. По разным данным, сейчас в стране проживает под 800 тыс. нелегалов. Каждому из них необходимо организовать кров, еду, да еще и пособие. Налоговая нагрузка выросла настолько, что власти уже не скрывают: страна разорвана на части.

Вот только никто не признается, что кризис этот во многом рукотворный. Сменяющие друг друга партии год за годом громогласно заявляли, что прикладывают все силы, чтобы решить вопрос миграции раз и навсегда. Вот только вечно им что-то мешало: то бюрократия, то гуманизм. Сейчас решили избавиться и от того, и от другого.

Биг-Бен в Лондоне news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/59408f6b-b21b-4649-8773-d8a058961e89/conversions/0afb9e2e-b084-478a-89f1-987de1b60ede-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/59408f6b-b21b-4649-8773-d8a058961e89/conversions/0afb9e2e-b084-478a-89f1-987de1b60ede-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/59408f6b-b21b-4649-8773-d8a058961e89/conversions/0afb9e2e-b084-478a-89f1-987de1b60ede-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/59408f6b-b21b-4649-8773-d8a058961e89/conversions/0afb9e2e-b084-478a-89f1-987de1b60ede-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы должны остановить лодки. После нескольких месяцев работы и детального планирования я объявляю, что следующее консервативное правительство выведет Великобританию из состава Европейского суда по правам человека. Это не то решение, к которому я отношусь легкомысленно, но наша страна - наш дом. Это не отель. Ничто не помешает мне восстановить контроль над нашими границами, - уверена лидер Консервативной партии Великобритании Кеми Баденок. - На правительственном уровне мы пытались контролировать иммиграцию. Мы принимали закон за законом, и каждый раз суды отменяли их решения. Мы рассматривали все возможные варианты. И это единственный способ".

Такие предвыборные обещания явно пришлись избирателям по душе. Как-то уж порядком им надоело из своего кошелька оплачивать британское гостеприимство, при этом опасаясь за собственные жизни. Да что уж там, нелегалы привезли с собой не только агрессивное поведение, но и свои не самые чистоплотные привычки. Многотонная свалка отходов появилась в пойме реки Черуэлл, которая была источником вдохновения для Джона Толкина. Как остро заметили пользователи соцсетей, импортируя третий мир, сам станешь третьим миром.

Кстати, теперь политики зашевелились. То ли конкурентов испугались, то ли за горы мусора стало обидно, но министр внутренних дел Туманного Альбиона объявила реформу системы убежища. Теперь статус беженцев будет временным, его придется продлевать каждые 2,5 года. Более того, чтобы получить возможность обратиться за постоянным видом на жительство, в стране нужно будет не только жить, но и работать 20 лет.

Шабана Махмуд, министр внутренних дел Великобритании:

"В то время как одни действительно являются беженцами, другие стремятся использовать нашу систему предоставления убежища и злоупотреблять ею. Бремя, которое выпало на долю нашей страны, было тяжелым. За последние четыре года 400 тыс. человек попросили здесь убежища. Более 100 тыс. сейчас проживают в приютах. И более половины беженцев продолжают получать пособия даже через 8 лет после прибытия".

Германия

Не лучше дела обстоят и в Германии. Там мигранты вообще чувствуют себя как дома. Дело дошло до того, что 60 % немцев боятся рождественских ярмарок, на которых то и дело устраивается то поножовщина, то стрельба, то наезд. За весь 2024 год преступления против жизни совершили почти 1,5 тыс. иностранцев, а это почти 40 % всех судебных дел. Но выдворять из страны как-то никого не спешат. Наоборот, даже завозят новых, особенно из Афганистана. А вот судьбе украинских беженцев, которые вроде не так часто кидаются на людей, не позавидуешь - власти, похоже, окончательно решили от них избавиться.

Фридрих Мерц news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2a58d7b-a18d-4208-981d-93e06660bd26/conversions/3037ea1e-d7bb-4672-96c9-5dbd5733aa4c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2a58d7b-a18d-4208-981d-93e06660bd26/conversions/3037ea1e-d7bb-4672-96c9-5dbd5733aa4c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2a58d7b-a18d-4208-981d-93e06660bd26/conversions/3037ea1e-d7bb-4672-96c9-5dbd5733aa4c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2a58d7b-a18d-4208-981d-93e06660bd26/conversions/3037ea1e-d7bb-4672-96c9-5dbd5733aa4c-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Я хочу добавить, чтобы картина была полной: сегодня в длительном телефонном разговоре я попросил Зеленского обеспечить, чтобы молодые мужчины из Украины не приезжали в Германию в большом количестве, а служили своей стране. Они нужны там, там их ждут, - заметил канцлер Германии Фридрих Мерц. - В Германии же социальные выплаты для этих беженцев будут установлены таким образом, чтобы мотивация работать была выше желания оставаться в системе пособий".

И действительно, уже с июля 2026 года все украинцы, приехавшие после 1 апреля 2025 года, будут получать урезанное пособие и ограниченное медобслуживание. В общем, больше не разгуляешься.

Польша

Кстати, поляки немногим отстали от своих соседей. Тамошний пан Кароль Навроцкий был решительно намерен уже в этом году оставить всех украинских гостей с носом, но под давлением правительства наступил себе на одно место.

Кароль Навроцкий, президент Польши:

"Я подписал закон, потому что не хочу быть президентом хаоса, но я хочу напомнить премьер-министру и парламентскому большинству, что я подписал этот закон о помощи украинцам в последний раз. Я считаю, что к украинскому меньшинству в Польше по прошествии 3 лет с начала войны, конечно, следует относиться с должной ответственностью, но так же, как и ко всем другим национальным меньшинствам".

Вообще Варшава последнее время украинцев, мягко говоря, не жалует. Чего стоит только громкая раскрутка того факта, что недавнюю диверсию на железной дороге совершили именно граждане "незалежной". Натуральная кампания по травле разразилась и в СМИ: украинцам приписывают чуть ли не все грехи. Польские СМИ пестрят материалами, как граждане месяцами не могут попасть в больницы, старики получают унизительные пенсии, которые вскоре не закроют и базовых потребностей, а зарплаты в стране даже ниже, чем в Прибалтике.