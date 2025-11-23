Закрытые КПП в политических играх: почему шлагбаумы на границе с Беларусью вновь подняли

Литва возобновила дорожное сообщение с Беларусью, а Польша открыла два крупных пункта пропуска. Теперь в общей сложности 7 из 14 переходов работают на границе с Евросоюзом.

Пункт пропуска "Кузница Белостокская" был закрыт более 4 лет - дольше, чем длилась Великая Отечественная война. Закрытые границы привели не только к транспортной блокаде европейских перевозчиков, но и перераспределению транзита между Польшей и Литвой. Все это обернулось многомиллионными убытками.

До добрососедских отношений с этими странами еще далеко, но такой жест явно показывает, что закрытые границы - это тупик, нежели попытка выйти из кризиса.

Первые водители, которые пересекли белорусско-литовскую границу после ее открытия, не скрывают радости. Для бизнеса это вновь открытая дорога, для туристов - полюбившийся маршрут, для обычных людей - повод навестить родных и близких.

Граница уже давно стала разменной монетой и попыткой шантажа. Регулярно соседи под разными предлогами закрывали рубеж. В конце октября в аэропорту Вильнюса появились воздушные шары с контрабандными сигаретами. Назвав это гибридной атакой со стороны Беларуси, Литва закрыла границу. Правда, не ясно, как закрытие наземных пунктов пропуска могло остановить воздушную контрабанду.

Кстати, организаторов переправы (а их больше 20 человек) осудили в Литве. У них были обнаружены десятки GPS-устройств для перевозки контрабанды по воздуху, а также контрабандные сигареты, огнестрельное оружие, боеприпасы и даже наркотики.

Все это время у закрытой границы стояли более 1 тыс. литовских фур, чьи перевозчики не могли вывезти транспорт и грузы в Евросоюз, неся колоссальные убытки.

Олег Тарасов, вице-президент Литовской ассоциации перевозчиков Linava:

"Этот транзитный транспортный бизнес строили 35 лет - с момента обретения независимости. Я сам в этом бизнесе с 1996 года. Мы всегда работали, не было никогда никаких проблем до нынешнего времени. Не было никогда обращений литовских перевозчиков к государству. Никогда такого не было. Беларусь - это страна, которая создала такой хаб между Востоком и Западом. То есть мы же не белорусские грузы возим".

Закрытой литовской границей воспользовалась польская сторона, открыв на неделе свои ближайшие к Литве пункты пропуска - в Бобровниках и Кузнице, тем самым пытаясь перетянуть на свою территорию часть литовского транзита. После такого держать закрытым эти направления Литве было экономически невыгодно. Пункты пропуска открылись, правда, с многочисленными нарушениями.

"Напоминаем, что решение о закрытии границы было принято литовской стороной в одностороннем порядке, носило исключительно политизированный характер и было принято вне процедуры и сроков, предусмотренных действующими международными договорами. Так, например, в соответствии с двусторонним соглашением о пунктах пропуска через государственную границу официальное уведомление о таких действиях должно быть направлено заблаговременно: от 1 до 5 дней в зависимости от ситуации", - обозначил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков.

Руслан Варанков:

"Нынешнее решение о возобновлении работы пунктов пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Бенякони" и "Каменный Лог") снова было принято с нарушением установленных процедур. Тем самым литовская сторона в очередной раз показала пренебрежение своими международно-правовыми обязательствами".

Пресс-секретарь МИД также добавил, что сохраняется риск нового одностороннего закрытия границы Вильнюсом: "Об этом литовские власти прямо заявляют. Это чревато серьезными последствиями для простых граждан и юридических лиц".

Все это время, пока литовская граница была закрыта, более 1 тыс. фур на литовских номерах простаивали у границы, в Гродненской области. Соседка бросила своих перевозчиков на произвол судьбы с транспортом и грузом, пришлось разбираться белорусской стороне. Автомобили и полуприцепы переместили на охраняемые стоянки. А когда перевозчики заикнулись о компенсации за простой, в Минтрансе прибалтийской республики заявили, что убытки литовских перевозчиков из-за закрытой границы - это их риск, а не ответственность правительства. Дескать, водители сами виноваты, их неоднократно предупреждали, что поездки в Беларусь и Россию могут иметь непредсказуемые последствия.

Владимир Киреев, политолог (Россия):

"Литва, которая вложила большие средства в транспортно-логистическую инфраструктуру для торговли с Беларусью, с Россией, оказывается в заложниках своего руководства и правительства. Те деньги, которые она уже вложила в эту транспортного-логистическую систему, сейчас пропадают, они уже пропали. Компании несут большие убытки".

Помимо литовских перевозчиков, открытия границы ждали и туристы. Кстати, из граждан Евросоюза литовцы чаще всего посещают Беларусь. С момент введения безвиза в 2022 году цифра перевалила за 650 тыс. человек.