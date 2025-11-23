Бумажные самолетики Зеленского: почему Украина в ближайшее время не получит Rafale от Франции

Пока СМИ обсуждают 28 пунктов мирного соглашения от Соединенных Штатов, куда Киев внес коррективы вроде пункта: вместо аудита о потраченном - амнистия всем и за все преступления - в Украине продолжается громкий коррупционный скандал вокруг окружения Зеленского и мошенничества на 100 млн, ареста одних министров и бегства из страны других.

У Зеленского был гастрольный тур. Он и президент Франции Эммануэль Макрон подписали соглашение на 100 истребителей Rafale, ПВО и дроны. У Зеленского, правда, нет денег на Rafale, а у Макрона нет Rafale. Но у обоих есть документ об "исторической сделке", о котором рассказали в рубрике "Катюшин расчет".

Утешаться фигурант скандальных прослушек отправился к родному французскому человеку. Он еще нужен, и европейцами люб. Коррупция - с кем не бывает, в конце концов, демократия.

После объятий оба заявили об исторической сделке, мол, в ближайшее время, а потом еще 10 лет Украина закупит у Пятой республики истребители (кстати, одни из самых дорогих), ПВО нового поколения, радары, беспилотники и бомбы. Бумаги подписали на летном поле на фоне вожделенного истребителя. Но проблема в том, что 100 Rafale вызывают примерно столько же вопросов.

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали соглашение на 100 истребителей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76caf53b-63af-4bc7-821c-ebc4366b342e/conversions/5e8d110c-0a9f-4a27-aa59-5e89f1eb92e7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76caf53b-63af-4bc7-821c-ebc4366b342e/conversions/5e8d110c-0a9f-4a27-aa59-5e89f1eb92e7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76caf53b-63af-4bc7-821c-ebc4366b342e/conversions/5e8d110c-0a9f-4a27-aa59-5e89f1eb92e7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76caf53b-63af-4bc7-821c-ebc4366b342e/conversions/5e8d110c-0a9f-4a27-aa59-5e89f1eb92e7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Военный портал "Зон Милитари", поскольку сделка не была обнародована, подсчитал, сколько эти Rafale могут обойтись. В 2021 году была заключена сделка с ОАЭ: 80 истребителей за 17 млрд евро. Согласно гипотезе, в таком случае украинский контракт должен быть в пределах 20 млрд евро. Но комичности этому спектаклю добавляет тот факт, что единственным поставщиком капитала в Украину сегодня является Евросоюз.

Тьерри Мариани, депутат Европарламента (Франция):

"Сегодня, когда нам сообщают, что подписан контракт века: поставка 100 истребителей Rafale, я задаюсь легитимным вопросом: а кто за них заплатит? Никто не знает. Сегодня Украина разорена. Я хотел бы отметить, что в Брюсселе несколько дней назад госпожа фон дер Ляйен объявила, что ЕС возьмет на себя все расходы, которые Украина не сможет покрыть в 2026 и 2027 году. Так что если кто-то "покупает" у нас 100 Rafale, то платим за них мы сами. Это обойдется французам очень дорого".

Тьерри Мариани news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae159310-6d39-43f5-ba47-4fb2c1920304/conversions/a972a5f8-6f2b-45ba-aa4d-43d40f85a1c7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae159310-6d39-43f5-ba47-4fb2c1920304/conversions/a972a5f8-6f2b-45ba-aa4d-43d40f85a1c7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae159310-6d39-43f5-ba47-4fb2c1920304/conversions/a972a5f8-6f2b-45ba-aa4d-43d40f85a1c7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae159310-6d39-43f5-ba47-4fb2c1920304/conversions/a972a5f8-6f2b-45ba-aa4d-43d40f85a1c7-xl-___webp_1920.webp 1920w

К затратам добавляется один час полета такого истребителя - это 17 тыс. долларов. Каждый год на обслуживание 100 самолетов нужно еще 400 млн, чтобы они летали. И, конечно, боеприпасы. Но для украинских птичек производственная цепочка не готова, как и к росту такого производства в целом, деликатно отметило французское BFM TV, некоторые субподрядчики и без того испытывают трудности. Так что Украине придется встать в конец очереди на получение истребителей.

"Сейчас есть другие заказы, например, для Индии. Есть уже очередь. Сейчас они должны строить 233 Rafale для других стран. Только потом, после этой очереди будет Украина. Сколько времени надо? Сейчас они сообщают, что два Rafale делают каждый месяц, но хотят производить три каждый месяц и через несколько лет, возможно, четыре. Но все равно это очень мало. Эксперты считают, что надо 7 лет, чтобы сдать все эти заказы для других стран и потом, конечно, для Украины", - отметила журналист, историк из Франции Лоран Брайар.

То есть строительство первого Rafale для Украины будет возможно только через 10 лет - в 2035 году. Сейчас Макрон предъявляет это соглашение как крупнейшую победу французов за прибыль. Франция сможет заработать, получит рабочие места и налоги.

Виктор Литовкин, военный журналист (Россия):

"Все эти разговоры, которые выеденного яйца не стоят, за которыми нет никаких реальных действий, предназначены для того, чтобы поднять рейтинг Макрона, который сегодня ниже 13 % или ниже 18 %, в общем, где-то у плинтуса колеблется. Поэтому это все делается для этого. А Зеленский очень хороший партнер для этого спектакля".

Около месяца назад аналогичные бумажные самолетики Зеленский "приобрел" у шведов. Украина подтвердила намерение приобрести 100-150 Gripen модели Е. Однако эксперты с сомнением отнеслись к такой неподъемной сделке. Во-первых, у самой Швеции на 2024 год на вооружении было меньше сотни Gripen. Во-вторых, есть лишь один экземпляр модели E, на которую положил "намерение" Зеленский. И на вооружение его приняли за день до приезда главы киевского режима.

Владимир Зеленский в Швеции осматривает Gripen модели Е news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/06711db0-6766-4341-af34-a3b178f966e2/conversions/e2714d4d-3041-4d13-ac0d-3b8e50f5ebbc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/06711db0-6766-4341-af34-a3b178f966e2/conversions/e2714d4d-3041-4d13-ac0d-3b8e50f5ebbc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/06711db0-6766-4341-af34-a3b178f966e2/conversions/e2714d4d-3041-4d13-ac0d-3b8e50f5ebbc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/06711db0-6766-4341-af34-a3b178f966e2/conversions/e2714d4d-3041-4d13-ac0d-3b8e50f5ebbc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Стоимость одного Gripen модели Е гуляет в диапазоне от 85 до 230 млн, в зависимости от комплектации. Минимальная - это без вооружения и инфраструктуры, максимальная - с ракетами, запасными двигателями, наземным оборудованием и обучением пилотов. При пересчете на заявленный объем в 150 машин общая стоимость проекта может составить от 12 до 30 млрд долларов США. То есть такая же история, как и с Rafale: стоимость 150 Gripen или 100 Rafale сопоставима с половиной годового бюджета Украины или почти с трехлетним объемом всей иностранной военной помощи от ЕС с 2022 года.

Финансирование французской "сделки" на данном этапе неясно, как и нет твердого заказа. Но Зеленскому нужен был пиар, Макрону нужен был пиар для своих граждан, на фоне того, что Франция переживает глубочайший кризис. И это историческое подписание - просто самолетики на бумаге, а не соглашение или сделка.