На Чешской АЭС начато строительство двух новых реакторов

Контракт получила южнокорейская компания. Запуск блоков мощностью более гигаватта каждый ожидается лишь во второй половине 2030 года.

Эти реакторы удвоят атомные мощности страны и станут ключом к отказу от угля, который до сих пор обеспечивает значительную часть энергобаланса. Как ожидается, к 2050 году мирный атом должен будет покрывать до 60 % потребностей страны, обеспечивая стабильные цены и независимость от импорта.