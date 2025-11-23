3.68 BYN
На Чешской АЭС начато строительство двух новых реакторов
Автор:Редакция news.by
Чехия запускает крупнейшее за десятилетия расширение атомной энергетики. На АЭС "Дукованы" начались геологические работы под строительство двух новых реакторов стоимостью 19 млрд долларов.
Контракт получила южнокорейская компания. Запуск блоков мощностью более гигаватта каждый ожидается лишь во второй половине 2030 года.
Эти реакторы удвоят атомные мощности страны и станут ключом к отказу от угля, который до сих пор обеспечивает значительную часть энергобаланса. Как ожидается, к 2050 году мирный атом должен будет покрывать до 60 % потребностей страны, обеспечивая стабильные цены и независимость от импорта.