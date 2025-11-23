Оранжевый уровень опасности - снегопад ожидается по северу Беларуси в ночь на 24 ноября

Снегопады пришли в Беларусь. Южный циклон с Эгейского моря принес в страну сильный снег. Активные осадки наблюдаются в Брестской и Гродненской областях, а также в Минске. По северу Беларуси в ночь на понедельник, 24 ноября, объявлен оранжевый уровень опасности. Снег и гололедицу синоптики обещают в Минске. Работники ЖКХ и дорожные службы обрабатывают улицы, тротуары, дворы и остановки противогололедными смесями.

План "Погода" введен в трех районах Брестской области

Снежными выдались выходные на юге Беларуси. В воскресенье, 23 ноября, в связи с выпадением обильных осадков на территории Брестского, Пружанского и Каменецкого районов был введен план "Погода". В Бресте коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Тем временем ГАИ напоминает автомобилистам о том, чтобы они выбирали зимний стиль вождения, либо по возможности отказались от поездок на личном транспорте.