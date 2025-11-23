Пеллеты все больше завоевывают доверие белорусов - ими отапливают школы, дома и целые поселки

К концу 2025 года показатель энергетической независимости Беларуси приблизится к 30 %, то есть собственными энергоресурсами наша страна будет обеспечена на одну треть. Максимально использовать местные виды топлива - поручение Президента.

Сэкономить в год за счет собственных ресурсов можно 3 млрд кубометров природного газа. Речь идет о дровах, щепе, торфе. Среди перспективных видов топлива - пеллеты. Особенно они актуальны для небольших населенных пунктов.

Главней всего погода в доме. В квартире тепло и уютно, рассказывает жительница Слуцка Оксана Артюшенко. Хотя перед началом отопительного сезона были небольшие опасения. Дом перевели на пеллетный обогрев. Но уже с первых дней сомнения пропали, в квартире установился комфортный температурный плюс.

"Жителям комфортно, уютно, тепло. Дискомфорта абсолютно никакого. Все устраивает, никаких существенных изменений мы не заметили. Пеллеты - это более современный вид топлива, более экологичный и более высокоэффективный", - поделилась Оксана Артюшенко.

Котельную для обогрева двух домов в Слуцке построили еще в 1964 году. В качестве топлива использовались дрова. Пришло время реконструкции. Рассматривали разные варианты: сохранить тот же вид топлива, перейти на электрический нагрев. В итоге самым выгодным вариантом оказались пеллеты.

Сергей Клещукевич, директор Слуцкого ЖКХ:

"Здесь установлены два котла - 0,95 кВт каждый. Они работают автономно, персонала здесь нет. Теплоисточник обошелся 430 тыс. белорусских рублей, срок службы его 10 лет, но мы можем дальше его продлевать. И самое главное, что мы сегодня уходим от персонала. Здесь в прошлом году работало 4 машиниста, сегодня здесь их нет. Сегодня ответственное лицо - инженерно-технический работник, который с телефона даже в выходной день наблюдает за работой котельной и может изменять параметры работы. А также круглосуточная диспетчерская служба, которая 24 часа в сутки 7 дней в неделю на мониторе видит и эту котельную. За этими котельными будущее".

Подобный проект реализовали и в агрогородке Лучники Слуцкого района. Новая котельная обогревает местную школу. Объект запустили аккурат к отопительному сезону, чтобы тепло начало поступать в учебные классы без задержки.

Алексей Чернухин, начальник участка ДУП ПМК-226 УП "Минскоблсельстрой":

"Зашли мы сюда в августе и за три месяца до отопительного сезона успели все построить, запустить, сделали пусконаладку. И сейчас отопление идет в школу, дети не мерзнут, все хорошо. Опыт на самом деле очень интересный, трудностей у нас с этим не возникло. Обычное здание, новое интересное оборудование энергосберегающее".

В школе действительно тепло. Третьеклассники как раз изучали тему полезных ископаемых. Что такое местные виды топлива ребята смогут узнать не только из книг. Пример - в нескольких метрах от школы.

Наталья Канавальчик, директор Лучниковской средней школы:

"В школе тепло. Даже проветриваем, потому что иногда даже очень тепло. Новый вид топлива, я думаю, что очень эффективен. Приятно, что именно такую систему внедрили здесь у нас. У нас детям будет тоже интересно посмотреть новые технологии. Я думаю, что мы будем ходить на экскурсии".

Максимальное вовлечение собственных энергоресурсов - поручение Президента. Беларусь не настолько богатая страна, чтобы разбрасываться топливом, которое в буквальном смысле под ногами.

"Вот это все - горы отходов (древесных - Прим. ред.) - должно быть переработано. И мы будем осуществлять жестокий жим по поводу внедрения этого котлового хозяйства. Это будет в приоритете. И потом, куда девать эти отходы? Надо переработать в гранулы. Это наша перспектива, - подчеркивал Александр Лукашенко, посещая в мае деревообрабатывающий комплекс в Гомельской области. - Это же золото. Мы ходим, топчем его ногами, эти горы складируем. Надо это все переработать и пустить в дело. Это перспектива".



В Беларуси созданы 64 производства по выпуску пеллет общей мощностью около 900 тыс. тонн в год.

Как отходы превратить в доходы, знают в Березино. На базе местного лесхоза работает цех про производству древесных гранул. Если раньше, рассказывает руководитель, опилки приходилось утилизировать или отдавать за бесценок агропредприятиям на подстил буренкам, то сейчас древесные отходы нужны самим.

Сергей Чемко, директор ГЛХУ "Березинский лесхоз":

"Самое главное - вовлекаем опилки, которые относятся к четвертому классу отходов. Очень тяжело было их куда-то утилизировать. А сейчас мы их вовлекаем в переработку, также еще дополнительно щепу и получаем продукцию, которая, если брать до санкционных моментов, вообще являлась стопроцентным экспортом для страны. Сейчас топливные пеллеты используются в котельных Белэнерго, в котельных ЖКХ, население начало приобретать".

Населению пеллеты предлагают по фиксированной цене. Тонна обойдется в 50 рублей. На отопительный сезон потребуется примерно 3,6 тонны, что будет стоить 180 рублей. При приобретении котлов 40 % стоимости тоже компенсирует государство.

Городской поселок Вежа. Все жилые дома и социальные объекты отапливает котельная на фрезерном торфе.

Комфорт поселка в руках всего троих человек - столько работников задействовано в зимний период. Перебоев с подачей тепла нет.

Александр Хилинский, начальник цеха котельной Слуцкого ЖКХ:

"Торфа у нас в Беларуси хватает. Торф хороший, качественный".