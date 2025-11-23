Украинский майдан вылился в расстрелы, жестокие пытки и насилие в ЛНР

Украинскому майдану 12 лет. Именно он впоследствии привел страну к гражданскому противостоянию, а затем к войне. А началось все с того, что 21 ноября 2013 года власти Украины приостановили подготовку к подписанию соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. В ответ ЕС вывел на площадь Независимости в Киеве своих сторонников и начались протесты.

Уже спустя 3 дня, 24 ноября, митингующие объявили свою акцию бессрочной, потребовав от тогда еще президента Украины Виктора Януковича вернуться все же к подписанию соглашения с ЕС. Но он отказался, и начались открытые столкновения с правоохранителями. Далее появился палаточный лагерь, к манифестантам присоединились сотни человек с Западной Украины, в том числе представители праворадикальных националистических организаций.

Восток Украины был против такого развития ситуации, что в результате после захвата власти уже в феврале 2014 года праворадикальными течениями привело к тому, что их часть отправили в Донбасс, чтобы усмирить несогласных.

Укрепление луганского ополчения. Здесь на позициях защитники Донбасса находились все 8 лет - до начала специальной военной операции России. И именно здесь по реке Северский Донец с 2014 года проходила линия разграничения. Высоту обороняли казаки, по ту сторону моста и реки окопались националистические батальоны и Вооруженные силы Украины, которые пришли убивать тогда еще свой народ.

Основной костяк так называемых национальных батальонов был сформирован в 2014-м.

Их создавали для запугивания кадровых военных, которые не поддерживали госпереворот и отказывались стрелять по своим же.

Виталий Киселев, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе (2014-2015 гг.):

"Айдаровцы приезжают, допустим, в станицу Луганскую, зная о том, что с левой и с правой стороны стоят по флангам подразделения ВСУ. Они приезжали и говорили: "Почему вы не наносите удары, не стреляете по, допустим, по территории ЛНР?" В ответ: "Чего мы должны стрелять, и вообще, что вы приезжаете командовать?" Что они в этом случае делали? Они обстреливали одно подразделение и другое подразделение. И вот как только первые гробы вэсэушников пошли туда, на киевскую хунту, вот тогда и пошла кровавая бойня в отношении Донбасса".

Нацбаты формировали из публики агрессивной, беспринципной и без тормозов. Преимущественно это была самооборона майдана и боевики правого сектора, в числе которых ультраправые националисты всех мастей, правоохранители-коррупционеры и осужденные по особо тяжким статьям.

Виталий Киселев, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе (2014-2015 гг.):

"И тогда наши ребята, которые еще были в Лутугино, они видели первый заход туда айдаровцев, которые расстреливали (просто шли по улице и стреляли по окнам, по квартирам, по домам, без разницы). Здание МВД они там расстреливали, там гордились. Это жители Лутугина, которые пошли в Айдар. Касательно города Счастье. Типичная ситуация: из семьи ушел сын или отец в ополчение, и они просто приходили и грабили. Грабили, избивали, до полусмерти избивали. Многих просто там расстреляли. И эта ситуация не единичная была".

Сергей Петренко, заложник роты спецназначения МВД Украины "Торнадо" (2014 г.):

"Там было расположение батальона. Как отгорожено, нас в этом промежутке держали. Вот туда водили на расстрел периодически. Во всех комнатах, не постоянно, доносились разговоры или стоны, или пытки. Как человек, допустим, когда кричит, слышно очень".

Сергей один из тех, кому посчастливилось выйти из плена одного из самых жестоких националистических батальонов - "Торнадо". Подразделение было сформировано в структуре Главного управления МВД Украины в Запорожской области. После появления этих головорезов в станице Луганской в 2014 году люди без суда и следствия начали исчезать с улиц, из собственных домов.

"Добро пожаловать в ад. Мы рады каждому клиенту".

Сергей показывает надпись на стене: "Добро пожаловать в ад. Мы рады каждому клиенту".

Мужчину 4 дня незаконно удерживали из-за того, что не поддерживал государственный переворот в Украине. Эти дни стали самыми страшными в его жизни.

Сергей Петренко, заложник роты спецназначения МВД Украины "Торнадо" (2014 г.)

Сергей Петренко, заложник роты спецназначения МВД Украины "Торнадо" (2014 г.):

"Из позывных слышал "Дед", "Палач". Потом из телевизора я понял, кто это. Он как раз уже ликвидирован. Уже 10 лет прошло. Палачом называли "Моджахеда". Мне отбиты седалищные нервы от него "на память", которые до сих пор иногда тревожат. Большая радость, когда его ликвидировали. Друг не дожил, правда, до этого. Постоянно называли нас биомусором. Это было любимое выражение "Моджахеда". У него на лбу была повязка "Правого сектора". Он был без балаклавы. "Дед" был без балаклавы, молодежь вся в балаклавах. "Моджахед" получал удовольствие от того, что делает: чем больнее человеку, тем лучше".

Позывной "Моджахед" или "Палач" был у гражданина Беларуси Даниила Ляшука 1995 года рождения. Родился в Бресте, с 17 лет был сторонником праворадикальных взглядов. Являлся не только нацистом, но и исламистом. В нацбатальоне "Торнадо" с 2014 года. В 2023 году ликвидирован в Донбассе. За участие в боевых действиях имеет государственные награды Украины. Идеология страны соответствует своим героям.

Анна Сорока, уполномоченный по правам человека в ЛНР:

"Весь арсенал пыток: от изнасилований мужчин и женщин в различных извращенных формах, от избиения, принуждения находиться в каком-то унизительном состоянии очень долгое время. Этим, конечно, изобиловала деятельность тербатов, нацбатов, таких как "Айдар", "Торнадо", "Правый сектор". Это те тербаты, которые были на нашей территории, о которых мы знаем, о которых мы засвидетельствовали, зафиксировали все вот эти преступления".

Одно из самых жутких мест Луганщины - бывший колбасный цех. Но с 2014 по 2022 год, в начале специальной военной операции, здесь размещалась база националистического батальона "Айдар". На верхних этажах у них находились административные помещения, а вот внизу, в подвалах, они содержали своих заложников, над которыми издевались, пытали их, а у родственников требовали за них выкуп. По своей сути это были террористы.

Один из случаев - как иллюстрация и доказательство происходившего беспредела со стороны Киева, когда командир боевиков "Айдара" вымогал деньги у отца за сына, которого они выкрали, держали в подземельях колбасного цеха вместе с другими парнями и девушками, которые выступали против захватчиков власти в Украине.

Николай Цыганок, житель станицы Луганской ЛНР:

"Сюда заводят меня, командир по фамилии Мельниченко (он потом в Раде был депутатом) говорит: "Привози завтра 10 тысяч, я его отпущу". Ну, а что делать? Привожу на мотороллере, заношу ему эти деньги. На следующий день только отпустил, я его забрал".

История, которая не может оставить никого безразличным, - о многодетной женщине Оксане, которой пришлось вынести жестокие пытки в этих помещениях. В камере ее держали голой, насиловали, обливали холодной водой и опять отправляли в камеру. А дома ее ждали трое детей.

Светлана Коноплева, депутат первого созыва Народного совета ЛНР:

" В 2019-м году ее не стало из-за заболевания бронхов. До этого она была спортсменкой совершенно здоровой, занималась художественной гимнастикой. Но то, что с ней сделали, что рассказывают ребята, мужики, которые сидели, они плакали. Они висели на трубах "процедурной" с подвязанными руками, а у них на глазах издевались над этой хрупкой маленькой женщиной, имевшей троих детей. Ее избили до такой степени, что была переломана челюстная кость, и впоследствии это было видно".