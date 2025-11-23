3.68 BYN
ЕС озвучил свои условия для мира в Украине
По итогам переговоров в Женеве между Вашингтоном, Киевом и Европой ЕС озвучил свои ключевые условия для мира. По данным Bild, европейцы настаивают, чтобы США дали Киеву гарантии безопасности, сопоставимые с принципом коллективной обороны НАТО. А переговоры с Россией об обмене территориями возможны только лишь после прекращения огня.
Кроме того, отмечается, что замороженные российские активы Евросоюз хочет направить на восстановление Украины и якобы для выплаты компенсаций, а санкции против Москвы пообещали постепенно снимать. И, конечно, Брюссель не забыл о себе: в соглашении обязательно необходимо отразить роль ЕС.
Среди множества нерешенных вопросов достигнуто согласие по пункту об обмене пленными по формуле "всех на всех". А также по аналогии с Газой предлагается создать Совет мира под председательством Трампа. По словам премьера Польши Туска, уже 24 ноября европейские лидеры обсудят план по Украине в Анголе на саммите Африка - ЕС.