ЕС озвучил свои условия для мира в Украине

По итогам переговоров в Женеве между Вашингтоном, Киевом и Европой ЕС озвучил свои ключевые условия для мира. По данным Bild, европейцы настаивают, чтобы США дали Киеву гарантии безопасности, сопоставимые с принципом коллективной обороны НАТО. А переговоры с Россией об обмене территориями возможны только лишь после прекращения огня.

Кроме того, отмечается, что замороженные российские активы Евросоюз хочет направить на восстановление Украины и якобы для выплаты компенсаций, а санкции против Москвы пообещали постепенно снимать. И, конечно, Брюссель не забыл о себе: в соглашении обязательно необходимо отразить роль ЕС.