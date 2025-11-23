3.68 BYN
2.96 BYN
3.41 BYN
Литовский перевозчик: Статус транзитной страны мы уже потеряли
Пока Литва воевала с мнимой угрозой и закрывала границу, страдали простые люди, а перевозчики сейчас считают убытки. О том, чем безответственные решения властей оборачиваются для литовских транспортных компаний и какой они видят выход из ситуации, рассказал глава литовской транспортно-логистической компании Виталий Гигевич.
"Потери мы будем считать потом. Статус транзитной страны мы уже потеряли. Вернуть будет очень непросто, - считает бизнесмен. - Заказы наши перехватили поляки, в ладошки хлопают, считают прибыль. А мы сидим и считаем убытки. Делать нечего на работе".
Виталий Гигевич уверен, что случившееся - это ошибки литовских властей. "Какие риски у властей при неправильном принятом решении, чем они жертвуют? - задается вопросом он. - Наши риски - это ремонт техники, нехватка грузов и водителей. Я не понимаю, почему свои проблемы они перекладывают со своих плеч на наши. Это ими было принято решение закрыть границу".
По словам Виталия Гигевича, в бизнес-среде идут разговоры о том, чтобы потребовать от правительства компенсацию. "Мы ищем юристов, с кем можно посоветоваться. Ассоциация также, я думаю, нас поддержит. Деньги немаленькие. Мы могли бы закрыть глаза, если бы это не продолжалось дальше, скажем так. Мы сейчас видим, что идет издевательство над нашим бизнесом и вообще над нами. От своих клиентов заказов мы уже не получаем. Это, я думаю, звоночек", - заявил глава транспортно-логистической компании.
Создание Литвой проблем своим же перевозчикам и нежелание идти на дипломатический разговор бизнесмен объяснил тем, что правительство
свои амбиции пробует реализовать за чужой счет. "Я не вижу здесь никакой проблемы. Если Беларусь хочет на министерском уровне это все решить, то в чем проблема? В чем проблема встретиться, обговорить? И границы откроются, и общение будет, и пропускная способность будет. Только, по-моему, литовская сторона не очень хочет этого, хочет нас похоронить заживо. Я не хочу сказать, что наше правительство было выбрано ошибочно. Но склоняюсь к тому, что люди не справляются со своими обязанностями", - высказал мнение Виталий Гигевич.