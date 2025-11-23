Литовский перевозчик: Статус транзитной страны мы уже потеряли

Пока Литва воевала с мнимой угрозой и закрывала границу, страдали простые люди, а перевозчики сейчас считают убытки. О том, чем безответственные решения властей оборачиваются для литовских транспортных компаний и какой они видят выход из ситуации, рассказал глава литовской транспортно-логистической компании Виталий Гигевич.

"Потери мы будем считать потом. Статус транзитной страны мы уже потеряли. Вернуть будет очень непросто, - считает бизнесмен. - Заказы наши перехватили поляки, в ладошки хлопают, считают прибыль. А мы сидим и считаем убытки. Делать нечего на работе".

Виталий Гигевич уверен, что случившееся - это ошибки литовских властей. "Какие риски у властей при неправильном принятом решении, чем они жертвуют? - задается вопросом он. - Наши риски - это ремонт техники, нехватка грузов и водителей. Я не понимаю, почему свои проблемы они перекладывают со своих плеч на наши. Это ими было принято решение закрыть границу".

По словам Виталия Гигевича, в бизнес-среде идут разговоры о том, чтобы потребовать от правительства компенсацию. "Мы ищем юристов, с кем можно посоветоваться. Ассоциация также, я думаю, нас поддержит. Деньги немаленькие. Мы могли бы закрыть глаза, если бы это не продолжалось дальше, скажем так. Мы сейчас видим, что идет издевательство над нашим бизнесом и вообще над нами. От своих клиентов заказов мы уже не получаем. Это, я думаю, звоночек", - заявил глава транспортно-логистической компании.

Создание Литвой проблем своим же перевозчикам и нежелание идти на дипломатический разговор бизнесмен объяснил тем, что правительство