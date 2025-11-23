За рамками теоретических записей: чего Беларусь ждет от своих ученых

Страны не может быть без науки. Она должна работать на экономику и технологический суверенитет. Ведь это гарантия стабильной и благополучной жизни народа. Такого принципа придерживается Беларусь.

И сегодня настало время конкретных дел. Именно так обозначил главный приоритет в работе ученых Президент Беларуси Александр Лукашенко. Со стратегией определились, а теперь на первый план выходит тактика. Об этом заявил глава государства на большом совещании, в котором принимали участие представители научного сообщества и промышленной сферы, члены правительства и губернаторы. Все, кто отвечает за прикладную науку и фундаментальные разработки.

Александр Лукашенко:

"Хочу у вас спросить о статусе ученого. Вы от меня хотите, чтобы я ваш статус повысил? Вы задумайтесь, как я, над этим. Я вот неделю думаю, как мне ваш статус повысить. Никто, кроме самого ученого, статус повысить не может. Это должны сделать вы".

Президент подчеркнул, что страна ждет от ученых то, что действительно нужно экономике и людям. Речь идет о прорывных разработках. О тех, что не только идут в ногу со временем, но и соответствуют потребностям экономики и социальной сферы.

"Любой ученый, который сделал открытие мирового уровня, свой статус до небес понимает. Белорусские ученые, где ваши открытия мирового уровня? Хорошо, пока вы не доросли до таких открытий. Против нас ввели санкции. В целых отраслях нам нужны технологии, доступ к которым нам пытаются перекрыть. Мы за них либо переплачиваем, либо мы сегодня не можем иметь сопоставимый уровень производительности труда. Но даже здесь наши ученые, к сожалению, обещают, а не делают, - заметил депутат Минского городского совета депутатов Вадим Боровик. - Где батарея для белорусских электромобилей? Давно обещано, ее мы не видим. Что мы имеем в сфере сельского хозяйства? В сфере медицины? Может, мы изобрели с вами лекарства против рака или еще что-то?"

Сегодня наука - синоним развития. Это вопрос глобальной конкуренции. Чтобы выжить, нужны технологии. По этой причине требования к науке будут лишь нарастать. Акцент делается на командной работе. Нужны собственные производства, станки и машины, вакцины, чтоб дать отпор в любой ситуации.

От наших ученых требуются реальные результаты, которые будут идти на пользу государства и общества.

Станислав Юрецкий, кандидат исторических наук, директор Центральной научной библиотеки НАН Беларуси:

"Учеными Национальной академии наук Беларуси данная критика принята и уже служит ориентиром по преодолению тех негативных тенденций. Как ученый-историк могу ответить за нашу гуманитарную науку. Президент страны справедливо спросил: где мы все были в 2020 году? И теперь мы все понимаем, что мы должны более активно работать на укрепление национально-государственных интересов нашей страны, на их отстаивание. От нас, ученых-историков, страна ждет работ, которые раскрывают основы белорусской государственности, которые должны воспитывать патриотизм в нашем обществе".

И так в каждом научном направлении. Государство всегда поддержит труд ученых, при условии, если будет результат. Научные разработки должны выходить за рамки теоретических записей. Анализ показал: в работе Академии наук имеются очевидные пробелы. Правда, и положительные моменты имеются.

Например, твердотельные лазеры с диодной накачкой - новое слово в лазерной технике. У нас разработана целая линейка - от самых маленьких до мощных систем. Один из таких лазеров в Антарктиде мониторит атмосферу. Тем не менее, в Академии наук подчеркивают: есть над чем трудиться.

"Частота применений все время растет. Вероятность попадания случайным образом такого излучения в глаза человека все больше, это может вызывать повреждения. Поэтому стоит огромная проблема и ставится большая задача по созданию таких лазерных излучателей, которые были бы способны выполнять свои функции с максимально возможными характеристиками и в то же время быть безопасными или условно безопасными для органов зрения человека", - обозначил гендиректор ГНПО "Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника" НАН Беларуси Максим Богданович.

Не раз главе государства обещали создать свои разработки. К примеру, аналоги импортным машинам. Но далеко не все обещания выполнены. Деньги освоены, а результата нет. Потому требования к науке будут только усиливаться. Государство не пожалеет денег на действительно нужные разработки. Но важны прикладные решения! Пока что, в большинстве случаев, практикам приходится самостоятельно решать существенные задачи в интересах государств.

Николай Бузин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Это касается и промышленности, и машиностроения, и вопросов создания новых систем в электронике, беспилотных систем. К сожалению, ученые не дорабатывают и не дорабатывают существенно. Поэтому Президент поставил перед научным сообществом реальные задачи: развивать конкретные направления, добиться четкой спайки с промышленностью, делать то, что необходимо стране, что необходимо нашим гражданам".

Производство карьерных самосвалов и погрузчиков - в этом Беларусь многие десятилетия удерживает планку лидера. Главная цель достигнута - создан фактически 100-процентный локальный продукт, ничем не уступающий зарубежным аналогам. Новая модель погрузчика появилась благодаря тренду на электрификацию. Двигатель теперь работает на экологически чистой энергии. Кстати, собственная разработка, на которую ушло всего около года. Даже зарядную станцию с коллегами изобрели.

И вот когда потенциальные покупатели готовы были взять опытный образец для тестов, оказалось, нет в машине, пожалуй, самого главного, с чем могли бы помочь ученые.

"До сих пор один вопрос не решен, и он глобально стоит, так как машина работает под землей, это безопасность оператора - система пожаротушения. Ни на территории Беларуси, ни в России эту проблему не решили - тушение литий-ионных батарей. Было бы неплохо, если бы Академия наук поработала в этом направлении", - отметил главный конструктор филиала ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-холдинг" - "Могилевский автомобильный завод им. С. М. Кирова" Алексей Пеклин.

Наука в Беларуси должна быть практико-ориентированной. Задача наших ученых - обеспечить больше разработок для внедрения в производственную сферу.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки:

"Мы должны быть нацелены на конкретный результат. Есть исследование - должно быть изобретение. Есть заявка какая-то на проведение работы - дайте открытие, дайте внедрение в практику. Самое главное - это стадия от разработки каких-то идей до их внедрения в производство. На это мы зачастую тратим не то что месяцы, уходят годы. Время сейчас такое, когда необходимо двигаться очень быстро, и, что подчеркнул глава государства, наука является необходимым фактором обеспечения независимости и суверенитета нашей страны".

Одна из проблем технологической отрасли - аккумуляторы. В связи с переходом на "зеленую" энергетику спрос на накопители высок. Одной из альтернатив литиевым батареям стали натриевые - более дешевые, безопасные и доступные. Могут работать при низких температурах, что важно для северных стран, и выдают не меньшую мощность, чем литий. Однако их производительность оставляет желать лучшего. Вопрос упирается в финансирование.

"Формат так называемых "пауч" ячеек - это практически максимум, что можно сделать в лаборатории. Для дальнейшего развития этой тематики надо эту технологию масштабировать. Соответственно, в условиях лаборатории это сложно сделать, - подчеркнул ведущий научный сотрудник НПЦ НАН Беларуси по материаловедению Игорь Рязанов. - Это можно сделать только в условиях некоторых автоматизированных линий, опытных производств. И для этого нам, конечно, нужны какие-то индустриальные партнеры промышленные. Если мы говорим уже о конкурентной способности на рынке, то аккумуляторам придется конкурировать с индустрией литиевых аккумуляторов. А это масштабы гигафабрики, очень большие масштабы".

"Поверьте, мало в какой стране молодым ученым даются такие возможности, закрепляются наставники, предоставляются самые современные лаборатории для научных изысканий. И если у молодого ученого не хватает статуса, как это прозвучало на совещании, так это в первую очередь вопросы к молодым ученым, которые работают ради этого статуса, ради своих амбиций в том числе. Просто свои амбиции нужно соизмерять с возможностями и необходимыми прорывными направлениями для государства и для общества", - обозначил председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-Новости" Андрей Кривошеев.

Потенциал у белорусских ученых есть, и он позволяет генерировать разработки мирового уровня. Но важно увеличивать отдачу от тех усилий, которые государство тратит на развитие науки. Удержать позиции в традиционно сильных для нас научных направлениях и расширить компетенции в новых векторах мирового научно-технического прогресса - то, что будет способствовать успешному развитию страны.