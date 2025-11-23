98 % населенных пунктов к 2030 году: как в Беларуси улучшают связь в глубинке

В Беларуси в сельской местности до конца 2025 года появится 100 новых базовых станций. Мобильные операторы строят новые объекты и параллельно работают над повышением качества своих услуг. Тем более что с 1 января спрос будет жестче.

Требования к качеству теперь четко прописаны. Как и цели на пятилетку. К 2030 году почти вся территория страны должна быть покрыта связью по технологии LTE. То есть интернет будет буквально "летать".

Правда, для этого сначала нужно хорошо потрудиться на земле.

В Воложинском районе есть деревня с красивым названием Родники. Правда, не сказать, что жизнь здесь бьет ключом. До важных дорог и крупных хозяйств далеко. И тем важнее местным жителям - а это 130 человек - держать связь, что называется, с внешним миром.

А в век технологий даже почта на селе уже не может без интернета. Выход из ситуации - поставить базовую станцию или по-народному - вышку. В Родниках такая уже есть.

Базовая станция news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da12d24d-e40c-4fbb-ba5b-0665a24dca3d/conversions/6d8a2de9-04cd-449e-bd1b-d945e6bcf99f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da12d24d-e40c-4fbb-ba5b-0665a24dca3d/conversions/6d8a2de9-04cd-449e-bd1b-d945e6bcf99f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da12d24d-e40c-4fbb-ba5b-0665a24dca3d/conversions/6d8a2de9-04cd-449e-bd1b-d945e6bcf99f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da12d24d-e40c-4fbb-ba5b-0665a24dca3d/conversions/6d8a2de9-04cd-449e-bd1b-d945e6bcf99f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Можно сказать, что это совместный проект государства и бизнеса. Определена сотня локаций по всей стране, где станции особенно нужны. Их построят 3 наших мобильных оператора плюс единый инфраструктурный оператор - объекты между собой все разделили поровну.

Эдвард Учкуронис, начальник управления организации строительства:

"На башне размещено оборудование 3G 900-го диапазона, которое позволит значительно улучшить покрытие не только в этой деревне, а еще в 20 населенных пунктах вокруг, в радиусе 7-10 км. В последующем на этой башне будет размещено оборудование beCloud 4G диапазона 800 МГц, которое существенно повысит качество мобильного интернета".

Вообще в Беларуси качеству связи уделяют большое внимание. Государство создает необходимые условия, но нужна и соответствующая отдача от операторов. Именно поэтому игроки рынка теперь обязаны направлять часть прибыли на развитие собственной сети, то есть возведение новых вышек. К слову, и само строительство стало сейчас доступнее.

"Сейчас процедуры согласования отвода фактически должны сократиться в два раза. Получено разрешение строительства вдоль отвода автомобильных и железных дорог. Теперь, если мы, например, возводим объект сотовой связи на жилом здании и сооружении, это уже не требует таких строительных проектов, как это было раньше", - обозначил первый замминистра связи и информатизации Беларуси Павел Ткач.

К концу года в Беларуси будет уже 45 тыс. базовых станций. Но важно не только количество, но и качество. За этим проследит "БелГИЭ" - предприятие по надзору за электросвязью. Процесс максимально объективный, ведь все данные в открытом доступе и для мобильных операторов, и для пользователей.

Сервис называется "Хваля.бел", но обычным пользователям более знакомо мобильное приложение "Хваля". Хотите стать своеобразным "мобильным" инспектором и мониторить качество сигнала? Просто скачайте на телефон.

Вероника Соболевская, специалист отдела договорной работы и электросвязи ГП "БелГИЭ":

"Чтобы проверить качество, нужно нажать в приложении кнопку "начать", подождать некоторое время. Все данные затем попадают в "БелГИЭ" и анализируются нашими специалистами".

Так что если где-то столкнетесь с плохим интернетом, просто сделайте замер в приложении. Специалисты это увидят и зафиксируют, где еще нужно поработать над качеством. Быть онлайн в любой точке страны - на это сегодня работает вся отрасль.

"В реализации указа Президента № 335 мы определили перечень требований, согласно которым в 2030 году уже 98 % населенных пунктов должны быть полностью обеспечены соответствующим качеством сотовой подвижной электросвязи, включая беспроводной широкополосный доступ к сети Интернета", - обозначил Павел Ткач.