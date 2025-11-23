3.68 BYN
98 % населенных пунктов к 2030 году: как в Беларуси улучшают связь в глубинке
В Беларуси в сельской местности до конца 2025 года появится 100 новых базовых станций. Мобильные операторы строят новые объекты и параллельно работают над повышением качества своих услуг. Тем более что с 1 января спрос будет жестче.
Требования к качеству теперь четко прописаны. Как и цели на пятилетку. К 2030 году почти вся территория страны должна быть покрыта связью по технологии LTE. То есть интернет будет буквально "летать".
Правда, для этого сначала нужно хорошо потрудиться на земле.
В Воложинском районе есть деревня с красивым названием Родники. Правда, не сказать, что жизнь здесь бьет ключом. До важных дорог и крупных хозяйств далеко. И тем важнее местным жителям - а это 130 человек - держать связь, что называется, с внешним миром.
А в век технологий даже почта на селе уже не может без интернета. Выход из ситуации - поставить базовую станцию или по-народному - вышку. В Родниках такая уже есть.
Можно сказать, что это совместный проект государства и бизнеса. Определена сотня локаций по всей стране, где станции особенно нужны. Их построят 3 наших мобильных оператора плюс единый инфраструктурный оператор - объекты между собой все разделили поровну.
Эдвард Учкуронис, начальник управления организации строительства:
"На башне размещено оборудование 3G 900-го диапазона, которое позволит значительно улучшить покрытие не только в этой деревне, а еще в 20 населенных пунктах вокруг, в радиусе 7-10 км. В последующем на этой башне будет размещено оборудование beCloud 4G диапазона 800 МГц, которое существенно повысит качество мобильного интернета".
Вообще в Беларуси качеству связи уделяют большое внимание. Государство создает необходимые условия, но нужна и соответствующая отдача от операторов. Именно поэтому игроки рынка теперь обязаны направлять часть прибыли на развитие собственной сети, то есть возведение новых вышек. К слову, и само строительство стало сейчас доступнее.
"Сейчас процедуры согласования отвода фактически должны сократиться в два раза. Получено разрешение строительства вдоль отвода автомобильных и железных дорог. Теперь, если мы, например, возводим объект сотовой связи на жилом здании и сооружении, это уже не требует таких строительных проектов, как это было раньше", - обозначил первый замминистра связи и информатизации Беларуси Павел Ткач.
К концу года в Беларуси будет уже 45 тыс. базовых станций. Но важно не только количество, но и качество. За этим проследит "БелГИЭ" - предприятие по надзору за электросвязью. Процесс максимально объективный, ведь все данные в открытом доступе и для мобильных операторов, и для пользователей.
Сервис называется "Хваля.бел", но обычным пользователям более знакомо мобильное приложение "Хваля". Хотите стать своеобразным "мобильным" инспектором и мониторить качество сигнала? Просто скачайте на телефон.
Вероника Соболевская, специалист отдела договорной работы и электросвязи ГП "БелГИЭ":
"Чтобы проверить качество, нужно нажать в приложении кнопку "начать", подождать некоторое время. Все данные затем попадают в "БелГИЭ" и анализируются нашими специалистами".
Так что если где-то столкнетесь с плохим интернетом, просто сделайте замер в приложении. Специалисты это увидят и зафиксируют, где еще нужно поработать над качеством. Быть онлайн в любой точке страны - на это сегодня работает вся отрасль.
"В реализации указа Президента № 335 мы определили перечень требований, согласно которым в 2030 году уже 98 % населенных пунктов должны быть полностью обеспечены соответствующим качеством сотовой подвижной электросвязи, включая беспроводной широкополосный доступ к сети Интернета", - обозначил Павел Ткач.
С одной стороны - амбициозные цели, с другой - комфорт людей. А в ХХI веке и вовсе базовая потребность. Ведь за качеством сигнала - еще и качество жизни. И к нему в одноименной пятилетке уж точно не должно остаться вопросов.